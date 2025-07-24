https://ria.ru/20250724/turisty-2031062505.html
Россияне не отказываются от туров в Таиланд, сообщили туроператоры
Россияне не отказываются от туров в Таиланд, сообщили туроператоры - РИА Новости, 24.07.2025
Россияне не отказываются от туров в Таиланд, сообщили туроператоры
Туристы из России не отказываются от туров в Таиланд в связи с конфликтом на границе с Камбоджей, сообщили РИА Новости опрошенные представители туротрасли. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:27:00+03:00
2025-07-24T10:27:00+03:00
2025-07-24T10:59:00+03:00
таиланд
камбоджа
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артур мурадян
интурист
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Туристы из России не отказываются от туров в Таиланд в связи с конфликтом на границе с Камбоджей, сообщили РИА Новости опрошенные представители туротрасли.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation."У нас нет отказов. Ситуация обострения наблюдается уже не первые недели. Но Таиланд - это островное государство и риска, и угрозы туристам в самых популярных курортах, конечно же, нет", - сказал глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.В пресс-службе туроператора "Интурист" также сообщили, что отказов от туров в Таиланд не получали."По нашей статистике, отказов от уже забронированных туров в Таиланд или переносов дат путешествий не наблюдается. Стоит отметить, конфликт между Камбоджей и Таиландом давний и периодически накаляется вновь. Затрагиваемые территории расположены далеко от выбираемых туристами курортов", - прокомментировала руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.
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таиланд, камбоджа, россия, артур мурадян, интурист, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
Таиланд, Камбоджа, Россия, Артур Мурадян, Интурист, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Россияне не отказываются от туров в Таиланд, сообщили туроператоры
Россияне не отказываются ехать в Таиланд из-за конфликта на границе с Камбоджей