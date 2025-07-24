Рейтинг@Mail.ru
Цыбульский предложил повторно рассмотреть вопрос о транспортных субсидиях - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/tsybulskiy-2031274099.html
Цыбульский предложил повторно рассмотреть вопрос о транспортных субсидиях
Цыбульский предложил повторно рассмотреть вопрос о транспортных субсидиях - РИА Новости, 24.07.2025
Цыбульский предложил повторно рассмотреть вопрос о транспортных субсидиях
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил вернуться к вопросу о величине транспортных... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:24:00+03:00
2025-07-24T22:24:00+03:00
экономика
россия
архангельская область
александр цыбульский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031260949_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_5d4761fdd1888b38f6f253d992b5b0bc.jpg
СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил вернуться к вопросу о величине транспортных субсидий для предприятий-экспортеров с учетом необходимости выхода на новые, далеко находящиеся рынки сбыта. "Хотел бы обратить внимание, что с учетом необходимости выхода на новые, достаточно далеко территориально находящиеся рынки, конечно, сегодня (не) снижать, в первую очередь, транспортные субсидии для наших экспортеров, расположенных далеко… как минимум просил бы вернуться к этому вопросу и его еще раз рассмотреть" - сказал Цыбульский. Он отметил, что это важно, потому что ближайшие торговые партнеры России, такие как Китайская Народная Республика, субсидируют своих экспортеров достаточно активно. Цыбульский возглавляет комиссию Госсовета по международной кооперации экспорта.
https://ria.ru/20250719/subsidii-2030139120.html
россия
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031260949_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_6ce3f7250ac0d71d3b3fc9d2b2a9a5f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, архангельская область, александр цыбульский, владимир путин
Экономика, Россия, Архангельская область, Александр Цыбульский, Владимир Путин
Цыбульский предложил повторно рассмотреть вопрос о транспортных субсидиях

Цыбульский: эффективно рассмотреть вопрос о транспортных субсидиях повторно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Александр Цыбульский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил вернуться к вопросу о величине транспортных субсидий для предприятий-экспортеров с учетом необходимости выхода на новые, далеко находящиеся рынки сбыта.
"Хотел бы обратить внимание, что с учетом необходимости выхода на новые, достаточно далеко территориально находящиеся рынки, конечно, сегодня (не) снижать, в первую очередь, транспортные субсидии для наших экспортеров, расположенных далеко… как минимум просил бы вернуться к этому вопросу и его еще раз рассмотреть" - сказал Цыбульский.
Он отметил, что это важно, потому что ближайшие торговые партнеры России, такие как Китайская Народная Республика, субсидируют своих экспортеров достаточно активно.
Цыбульский возглавляет комиссию Госсовета по международной кооперации экспорта.
Самолет ИЛ-62 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Правительство обсудило субсидии аэропортам в связи с ограничениями
19 июля, 13:15
 
ЭкономикаРоссияАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала