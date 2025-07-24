https://ria.ru/20250724/tsybulskiy-2031274099.html
Цыбульский предложил повторно рассмотреть вопрос о транспортных субсидиях
Цыбульский предложил повторно рассмотреть вопрос о транспортных субсидиях - РИА Новости, 24.07.2025
Цыбульский предложил повторно рассмотреть вопрос о транспортных субсидиях
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил вернуться к вопросу о величине транспортных... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:24:00+03:00
2025-07-24T22:24:00+03:00
2025-07-24T22:24:00+03:00
экономика
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архангельская область
александр цыбульский
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил вернуться к вопросу о величине транспортных субсидий для предприятий-экспортеров с учетом необходимости выхода на новые, далеко находящиеся рынки сбыта. "Хотел бы обратить внимание, что с учетом необходимости выхода на новые, достаточно далеко территориально находящиеся рынки, конечно, сегодня (не) снижать, в первую очередь, транспортные субсидии для наших экспортеров, расположенных далеко… как минимум просил бы вернуться к этому вопросу и его еще раз рассмотреть" - сказал Цыбульский. Он отметил, что это важно, потому что ближайшие торговые партнеры России, такие как Китайская Народная Республика, субсидируют своих экспортеров достаточно активно. Цыбульский возглавляет комиссию Госсовета по международной кооперации экспорта.
https://ria.ru/20250719/subsidii-2030139120.html
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экономика, россия, архангельская область, александр цыбульский, владимир путин
Экономика, Россия, Архангельская область, Александр Цыбульский, Владимир Путин
Цыбульский предложил повторно рассмотреть вопрос о транспортных субсидиях
Цыбульский: эффективно рассмотреть вопрос о транспортных субсидиях повторно