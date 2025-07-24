https://ria.ru/20250724/tseremoniya-2031186822.html

Путин в Северодвинске посетит церемонию поднятия флага на крейсере

Путин в Северодвинске посетит церемонию поднятия флага на крейсере - РИА Новости, 24.07.2025

Путин в Северодвинске посетит церемонию поднятия флага на крейсере

Президент России Владимир Путин в Северодвинске посетит церемонию поднятия флага на подводном крейсере "Князь Пожарский", сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:09:00+03:00

2025-07-24T16:09:00+03:00

2025-07-24T16:09:00+03:00

северодвинск

дмитрий песков

владимир путин

россия

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александр цыбульский

политика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Северодвинске посетит церемонию поднятия флага на подводном крейсере "Князь Пожарский", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент посетит церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский". Естественно, экипаж там будет, его будет сопровождать губернатор (Архангельской области Александр Цыбульский), (помощник президента РФ Алексей) Дюмин будет, тот, кто у нас курирует все эти вопросы в администрации. Это уже будет все в Северодвинске", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250724/putin-2031172913.html

северодвинск

россия

архангельская область

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северодвинск, дмитрий песков, владимир путин, россия, архангельская область, александр цыбульский, политика