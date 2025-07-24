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Путин в Северодвинске посетит церемонию поднятия флага на крейсере
Путин в Северодвинске посетит церемонию поднятия флага на крейсере - РИА Новости, 24.07.2025
Путин в Северодвинске посетит церемонию поднятия флага на крейсере
Президент России Владимир Путин в Северодвинске посетит церемонию поднятия флага на подводном крейсере "Князь Пожарский", сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:09:00+03:00
2025-07-24T16:09:00+03:00
2025-07-24T16:09:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Северодвинске посетит церемонию поднятия флага на подводном крейсере "Князь Пожарский", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент посетит церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский". Естественно, экипаж там будет, его будет сопровождать губернатор (Архангельской области Александр Цыбульский), (помощник президента РФ Алексей) Дюмин будет, тот, кто у нас курирует все эти вопросы в администрации. Это уже будет все в Северодвинске", - сказал Песков журналистам.
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северодвинск, дмитрий песков, владимир путин, россия, архангельская область, александр цыбульский, политика
Северодвинск, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Архангельская область, Александр Цыбульский, Политика
Путин в Северодвинске посетит церемонию поднятия флага на крейсере
Песков: Путин посетит церемонию поднятия флага на крейсере "Князь Пожарский"