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Российские военные освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР
Российские военные освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР - РИА Новости, 25.07.2025
Российские военные освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР
Российские военные освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-24T18:02:00+03:00
2025-07-24T18:02:00+03:00
2025-07-25T08:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
зверево
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские военные освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР, сообщило Минобороны. "Двадцать четвертого июля 2025 года на Красноармейском направлении в результате наступательных действий группировкой войск "Центр" освобождены населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.По данным ведомства, ВСУ потеряли зоне действия группировки около 420 боевиков за сутки. Были уничтожены пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 американского производства, шесть пикапов и три артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры освобожденного населенного пункта Новоэкономическое в ДНР
Минобороны России показало кадры из населенного пункта Новоэкономическое в ДНР, об освобождении которого стало известно в четверг
2025-07-24T18:02
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зверево, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Зверево, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские военные освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР
МО РФ: группировка "Центр" освободила Новоэкономическое и Зверево в ДНР