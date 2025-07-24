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В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 24.07.2025
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T00:55:00+03:00
2025-07-24T00:55:00+03:00
2025-07-24T00:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
безопасность
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НАЛЬЧИК, 24 июл - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков в Telegram-канале. "Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Казбек Коков, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Безопасность
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Глава КБР Коков: в республике объявили беспилотную опасность