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Трамп подпишет указ о переселении бездомных в центры реабилитации - РИА Новости, 24.07.2025
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23:23 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/tramp-2031278984.html
Трамп подпишет указ о переселении бездомных в центры реабилитации
Трамп подпишет указ о переселении бездомных в центры реабилитации - РИА Новости, 24.07.2025
Трамп подпишет указ о переселении бездомных в центры реабилитации
Президент США Дональд Трамп намерен в четверг подписать указ, упрощающий властям переселение бездомных с улиц в центры реабилитации, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:23:00+03:00
2025-07-24T23:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен в четверг подписать указ, упрощающий властям переселение бездомных с улиц в центры реабилитации, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в комментарии USA Today. "Убирая с улиц правонарушителей из числа бездомных и направляя ресурсы в программы по лечению зависимостей, администрация Трампа обеспечит безопасность американцев и окажет помощь тем, кто борется с зависимостями или психическими заболеваниями", - сказала она. Согласно тексту документа, генеральному прокурору Пэм Бонди поручается "отменить судебные прецеденты и соглашения", ограничивающие полномочия штатов и городов по перемещению бездомных из общественных пространств в специализированные учреждения. Указ под названием "Прекращение бродяжничества и восстановление порядка" также предписывает приоритетно распределять федеральные гранты в пользу городов и штатов, где действуют запреты на употребление наркотиков на улицах, палаточные лагеря и несанкционированное проживание в местах общественного пользования. Решение Трампа последовало за июньским вердиктом Верховного суда США, который разрешил арестовывать и штрафовать бездомных за ночевки в общественных местах. По официальным данным, в январе 2024 года в стране насчитывалось более 771 тысячи бездомных, что стало рекордным показателем — на 18,1% больше, чем в 2023 году.
https://ria.ru/20250724/poshliny-2031273149.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подпишет указ о переселении бездомных в центры реабилитации

В четверг Трамп подпишет указ о переселении бездомных в центры реабилитации

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен в четверг подписать указ, упрощающий властям переселение бездомных с улиц в центры реабилитации, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в комментарии USA Today.
"Убирая с улиц правонарушителей из числа бездомных и направляя ресурсы в программы по лечению зависимостей, администрация Трампа обеспечит безопасность американцев и окажет помощь тем, кто борется с зависимостями или психическими заболеваниями", - сказала она.
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Согласно тексту документа, генеральному прокурору Пэм Бонди поручается "отменить судебные прецеденты и соглашения", ограничивающие полномочия штатов и городов по перемещению бездомных из общественных пространств в специализированные учреждения.
Указ под названием "Прекращение бродяжничества и восстановление порядка" также предписывает приоритетно распределять федеральные гранты в пользу городов и штатов, где действуют запреты на употребление наркотиков на улицах, палаточные лагеря и несанкционированное проживание в местах общественного пользования.
Решение Трампа последовало за июньским вердиктом Верховного суда США, который разрешил арестовывать и штрафовать бездомных за ночевки в общественных местах. По официальным данным, в январе 2024 года в стране насчитывалось более 771 тысячи бездомных, что стало рекордным показателем — на 18,1% больше, чем в 2023 году.
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