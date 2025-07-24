https://ria.ru/20250724/tramp-2031278984.html

Трамп подпишет указ о переселении бездомных в центры реабилитации

Трамп подпишет указ о переселении бездомных в центры реабилитации - РИА Новости, 24.07.2025

Трамп подпишет указ о переселении бездомных в центры реабилитации

Президент США Дональд Трамп намерен в четверг подписать указ, упрощающий властям переселение бездомных с улиц в центры реабилитации, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T23:23:00+03:00

2025-07-24T23:23:00+03:00

2025-07-24T23:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен в четверг подписать указ, упрощающий властям переселение бездомных с улиц в центры реабилитации, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в комментарии USA Today. "Убирая с улиц правонарушителей из числа бездомных и направляя ресурсы в программы по лечению зависимостей, администрация Трампа обеспечит безопасность американцев и окажет помощь тем, кто борется с зависимостями или психическими заболеваниями", - сказала она. Согласно тексту документа, генеральному прокурору Пэм Бонди поручается "отменить судебные прецеденты и соглашения", ограничивающие полномочия штатов и городов по перемещению бездомных из общественных пространств в специализированные учреждения. Указ под названием "Прекращение бродяжничества и восстановление порядка" также предписывает приоритетно распределять федеральные гранты в пользу городов и штатов, где действуют запреты на употребление наркотиков на улицах, палаточные лагеря и несанкционированное проживание в местах общественного пользования. Решение Трампа последовало за июньским вердиктом Верховного суда США, который разрешил арестовывать и штрафовать бездомных за ночевки в общественных местах. По официальным данным, в январе 2024 года в стране насчитывалось более 771 тысячи бездомных, что стало рекордным показателем — на 18,1% больше, чем в 2023 году.

https://ria.ru/20250724/poshliny-2031273149.html

https://ria.ru/20250724/matvienko-2031120454.html

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в мире, сша, дональд трамп