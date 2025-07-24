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Эксперт прокомментировал решение Трампа по чипам для Китая - РИА Новости, 24.07.2025
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21:23 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/tramp-2031269461.html
Эксперт прокомментировал решение Трампа по чипам для Китая
Эксперт прокомментировал решение Трампа по чипам для Китая - РИА Новости, 24.07.2025
Эксперт прокомментировал решение Трампа по чипам для Китая
Решение администрации президента США Дональда Трампа позволить производителю графических процессоров компании Nvidia поставлять свои высокотехнологичные чипы в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:23:00+03:00
2025-07-24T21:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа позволить производителю графических процессоров компании Nvidia поставлять свои высокотехнологичные чипы в Китай является стратегической ошибкой, которая может стоить Америке лидерства в этой сфере, сказал РИА Новости отраслевой аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак. Ранее Nvidia заявила о получении одобрения со стороны администрации президента Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке искусственного интеллекта. "Разрешение Nvidia продавать свои высокоуровневые чипы Китаю — колоссальная стратегическая ошибка. Эти передовые чипы — одна из немногих областей, в которых США всё ещё сохраняют бесспорное лидерство, но это преимущество может очень быстро исчезнуть", - сказал Ауэрбак. Как объяснил эксперт, преимущество США будет утрачено, зато пойдет на пользу Китаю. "Я считаю, что его действия с начала второго срока были катастрофическими для интересов американского производства и крайне выгодными для Китая", - заявил Ауэрбак. Трамп ранее объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ-технологиях. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай. В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
https://ria.ru/20250521/kitaj-2018161883.html
https://ria.ru/20250515/ekspert-2017022348.html
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в мире, китай, сша, америка, дональд трамп
В мире, Китай, США, Америка, Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал решение Трампа по чипам для Китая

Аналитик Ауэрбак назвал решение Трампа по чипам Nvidia стратегической ошибкой

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа позволить производителю графических процессоров компании Nvidia поставлять свои высокотехнологичные чипы в Китай является стратегической ошибкой, которая может стоить Америке лидерства в этой сфере, сказал РИА Новости отраслевой аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак.
Ранее Nvidia заявила о получении одобрения со стороны администрации президента Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке искусственного интеллекта.
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"Разрешение Nvidia продавать свои высокоуровневые чипы Китаю — колоссальная стратегическая ошибка. Эти передовые чипы — одна из немногих областей, в которых США всё ещё сохраняют бесспорное лидерство, но это преимущество может очень быстро исчезнуть", - сказал Ауэрбак.
Как объяснил эксперт, преимущество США будет утрачено, зато пойдет на пользу Китаю.
"Я считаю, что его действия с начала второго срока были катастрофическими для интересов американского производства и крайне выгодными для Китая", - заявил Ауэрбак.
Трамп ранее объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ-технологиях. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай.
В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
Логотип компании Huawei - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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15 мая, 06:45
 
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