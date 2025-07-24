Трамп сделал новое заявление о помощи Украине
Трамп: Европа должна была заплатить США за оружие для Киева еще три года назад
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Европа должна была заплатить США за оружие для Украины еще три года назад, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта.
Он отметил, что Вашингтон заключил с Европейским союзом соглашение, по которому тот будет оплачивать сто процентов стоимости всего военного оборудования. ЕС будет получать оружие, а затем распределять, и большая часть пойдет на Украину, добавил Трамп.
Он отметил, что Вашингтон заключил с Европейским союзом соглашение, по которому тот будет оплачивать сто процентов стоимости всего военного оборудования. ЕС будет получать оружие, а затем распределять, и большая часть пойдет на Украину, добавил Трамп.
"Но они (европейцы. — Прим. ред.) будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие. — Прим. ред.) им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад", — сказал глава Белого дома.
На прошлой неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки включат батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
На прошлой неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки включат батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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