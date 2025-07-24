https://ria.ru/20250724/tramp-2031040220.html

Трамп сделал новое заявление о помощи Украине

Трамп сделал новое заявление о помощи Украине - РИА Новости, 24.07.2025

Трамп сделал новое заявление о помощи Украине

Европа должна была заплатить США за оружие для Украины еще три года назад, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:33:00+03:00

2025-07-24T08:33:00+03:00

2025-07-24T18:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

европа

дональд трамп

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030193140_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_499b2399b0c543ab953fbff97342b7fe.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Европа должна была заплатить США за оружие для Украины еще три года назад, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта. Он отметил, что Вашингтон заключил с Европейским союзом соглашение, по которому тот будет оплачивать сто процентов стоимости всего военного оборудования. ЕС будет получать оружие, а затем распределять, и большая часть пойдет на Украину, добавил Трамп. "Но они (европейцы. — Прим. ред.) будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие. — Прим. ред.) им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад", — сказал глава Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки включат батареи Patriot, а не только ракеты. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031042746.html

https://ria.ru/20250724/dubinskiy-2031066884.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, дональд трамп, евросоюз