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Трамп сделал новое заявление о помощи Украине - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 24.07.2025 (обновлено: 18:46 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/tramp-2031040220.html
Трамп сделал новое заявление о помощи Украине
Трамп сделал новое заявление о помощи Украине - РИА Новости, 24.07.2025
Трамп сделал новое заявление о помощи Украине
Европа должна была заплатить США за оружие для Украины еще три года назад, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:33:00+03:00
2025-07-24T18:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Европа должна была заплатить США за оружие для Украины еще три года назад, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта. Он отметил, что Вашингтон заключил с Европейским союзом соглашение, по которому тот будет оплачивать сто процентов стоимости всего военного оборудования. ЕС будет получать оружие, а затем распределять, и большая часть пойдет на Украину, добавил Трамп. "Но они (европейцы. — Прим. ред.) будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие. — Прим. ред.) им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад", — сказал глава Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки включат батареи Patriot, а не только ракеты. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031042746.html
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в мире, украина, европа, дональд трамп, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
Трамп сделал новое заявление о помощи Украине

Трамп: Европа должна была заплатить США за оружие для Киева еще три года назад

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Европа должна была заплатить США за оружие для Украины еще три года назад, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта.

Он отметил, что Вашингтон заключил с Европейским союзом соглашение, по которому тот будет оплачивать сто процентов стоимости всего военного оборудования. ЕС будет получать оружие, а затем распределять, и большая часть пойдет на Украину, добавил Трамп.
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"Но они (европейцы. — Прим. ред.) будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие. — Прим. ред.) им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад", — сказал глава Белого дома.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки включат батареи Patriot, а не только ракеты.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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