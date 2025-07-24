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Трамп рассказал о переговорах с Китаем по торговой сделке - РИА Новости, 24.07.2025
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00:39 24.07.2025 (обновлено: 00:53 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/tramp-2031013240.html
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по торговой сделке
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по торговой сделке - РИА Новости, 24.07.2025
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по торговой сделке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров и близки к торговой сделке. РИА Новости, 24.07.2025
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китай
сша
дональд трамп
в мире
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров и близки к торговой сделке."Мы в процессе завершения переговоров и достижения сделки с Китаем", - сказал Трамп на мероприятии по теме ИИ.Трансляцию вели американские телеканалы.
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китай
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китай, сша, дональд трамп, в мире, вашингтон (штат)
Китай, США, Дональд Трамп, В мире, Вашингтон (штат)
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по торговой сделке

Трамп: США и Китай находятся на завершающих стадиях переговоров о сделке

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров и близки к торговой сделке.
"Мы в процессе завершения переговоров и достижения сделки с Китаем", - сказал Трамп на мероприятии по теме ИИ.
Трансляцию вели американские телеканалы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Миру надоело уговаривать Запад
14 июля, 08:00
 
КитайСШАДональд ТрампВ миреВашингтон (штат)
 
 
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