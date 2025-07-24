https://ria.ru/20250724/tramp-2031013240.html
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по торговой сделке
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по торговой сделке - РИА Новости, 24.07.2025
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по торговой сделке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров и близки к торговой сделке. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T00:39:00+03:00
2025-07-24T00:39:00+03:00
2025-07-24T00:53:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
в мире
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров и близки к торговой сделке."Мы в процессе завершения переговоров и достижения сделки с Китаем", - сказал Трамп на мероприятии по теме ИИ.Трансляцию вели американские телеканалы.
https://ria.ru/20250714/ugovory-2028875781.html
китай
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, дональд трамп, в мире, вашингтон (штат)
Китай, США, Дональд Трамп, В мире, Вашингтон (штат)
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по торговой сделке
Трамп: США и Китай находятся на завершающих стадиях переговоров о сделке