https://ria.ru/20250724/tramp-2031013240.html

Трамп рассказал о переговорах с Китаем по торговой сделке

Трамп рассказал о переговорах с Китаем по торговой сделке - РИА Новости, 24.07.2025

Трамп рассказал о переговорах с Китаем по торговой сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров и близки к торговой сделке. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T00:39:00+03:00

2025-07-24T00:39:00+03:00

2025-07-24T00:53:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

в мире

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030681743_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_b16aafdfc26992cff1504ba1190b6920.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров и близки к торговой сделке."Мы в процессе завершения переговоров и достижения сделки с Китаем", - сказал Трамп на мероприятии по теме ИИ.Трансляцию вели американские телеканалы.

https://ria.ru/20250714/ugovory-2028875781.html

китай

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, дональд трамп, в мире, вашингтон (штат)