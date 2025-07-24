https://ria.ru/20250724/tramp--2031203929.html

Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска

Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска - РИА Новости, 24.07.2025

Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес миллиардера Илона Маска, с которым у них произошел разлад. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:02:00+03:00

2025-07-24T17:02:00+03:00

2025-07-24T17:02:00+03:00

дональд трамп

сша

илон маск

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021286842_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a4a26ad2f5c061259f5fdec51f454c8.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес миллиардера Илона Маска, с которым у них произошел разлад. "Все заявляют, что я разрушу компании Илона тем, что заберу некоторые, если не все, масштабные субсидии правительства США. Это не так! Я хочу Илону и всем предпринимателям в нашей стране процветать как никогда ранее. Чем лучше у них дела, тем лучше у США", - написал Трамп в своей соцсети Truth. Маск 29 мая заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего в департаменте государственной эффективности США (DOGE) подходит к концу, и поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".

https://ria.ru/20250716/mask-2029487061.html

https://ria.ru/20250707/mask-2027702654.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, сша, илон маск, в мире