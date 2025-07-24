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Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска - РИА Новости, 24.07.2025
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17:02 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/tramp--2031203929.html
Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска
Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска - РИА Новости, 24.07.2025
Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска
Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес миллиардера Илона Маска, с которым у них произошел разлад. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:02:00+03:00
2025-07-24T17:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес миллиардера Илона Маска, с которым у них произошел разлад. "Все заявляют, что я разрушу компании Илона тем, что заберу некоторые, если не все, масштабные субсидии правительства США. Это не так! Я хочу Илону и всем предпринимателям в нашей стране процветать как никогда ранее. Чем лучше у них дела, тем лучше у США", - написал Трамп в своей соцсети Truth. Маск 29 мая заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего в департаменте государственной эффективности США (DOGE) подходит к концу, и поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
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дональд трамп, сша, илон маск, в мире
Дональд Трамп, США, Илон Маск, В мире
Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска

Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска из-за их конфликта

© AP Photo / Brandon BellДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Brandon Bell
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес миллиардера Илона Маска, с которым у них произошел разлад.
"Все заявляют, что я разрушу компании Илона тем, что заберу некоторые, если не все, масштабные субсидии правительства США. Это не так! Я хочу Илону и всем предпринимателям в нашей стране процветать как никогда ранее. Чем лучше у них дела, тем лучше у США", - написал Трамп в своей соцсети Truth.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Маск сменил номер после ссоры с Трампом, заявили в палате представителей
16 июля, 14:55
Маск 29 мая заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего в департаменте государственной эффективности США (DOGE) подходит к концу, и поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Маск резко ответил на выпад со стороны Трампа
7 июля, 16:25
 
Дональд ТрампСШАИлон МаскВ мире
 
 
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