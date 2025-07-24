Рейтинг@Mail.ru
Мишустин и Пашинян обсудили товарооборот между Россией и Арменией - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/tovar-2031147248.html
Мишустин и Пашинян обсудили товарооборот между Россией и Арменией
Мишустин и Пашинян обсудили товарооборот между Россией и Арменией - РИА Новости, 24.07.2025
Мишустин и Пашинян обсудили товарооборот между Россией и Арменией
Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, на встрече глав правительств двух стран были обсуждены шаги, которые нужно предпринять в этой сфере,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:08:00+03:00
2025-07-24T14:08:00+03:00
в мире
россия
армения
республика алтай
алексей оверчук
михаил мишустин
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031139540_0:248:2976:1922_1920x0_80_0_0_7b4aa32c0072e20fc5c87c7cfb74e177.jpg
ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, на встрече глав правительств двух стран были обсуждены шаги, которые нужно предпринять в этой сфере, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит в эти дни на территории всесезонного курорта "Манжерок". "Конечно, нас беспокоит сокращение товарооборота между двумя странами, обсудили, что необходимо предпринять для того, чтобы здесь ситуация налаживалась", - сказал Оверчук журналистам, говоря о встрече глав правительств.
https://ria.ru/20250716/rossija-2029563866.html
россия
армения
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031139540_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_b9d3f6710edbe6b85a4d53cb767f5917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, республика алтай, алексей оверчук, михаил мишустин, никол пашинян
В мире, Россия, Армения, Республика Алтай, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин, Никол Пашинян
Мишустин и Пашинян обсудили товарооборот между Россией и Арменией

Оверчук: Мишустин и Пашинян обсудили проблемы товарооборота между РФ и Арменией

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, на встрече глав правительств двух стран были обсуждены шаги, которые нужно предпринять в этой сфере, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит в эти дни на территории всесезонного курорта "Манжерок".
"Конечно, нас беспокоит сокращение товарооборота между двумя странами, обсудили, что необходимо предпринять для того, чтобы здесь ситуация налаживалась", - сказал Оверчук журналистам, говоря о встрече глав правительств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Россия заинтересована во взаимодействии с Арменией, заявил Песков
16 июля, 20:28
 
В миреРоссияАрменияРеспублика АлтайАлексей ОверчукМихаил МишустинНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала