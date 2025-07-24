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Мишустин и Пашинян обсудили товарооборот между Россией и Арменией

Мишустин и Пашинян обсудили товарооборот между Россией и Арменией - РИА Новости, 24.07.2025

Мишустин и Пашинян обсудили товарооборот между Россией и Арменией

Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, на встрече глав правительств двух стран были обсуждены шаги, которые нужно предпринять в этой сфере,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:08:00+03:00

2025-07-24T14:08:00+03:00

2025-07-24T14:08:00+03:00

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никол пашинян

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, на встрече глав правительств двух стран были обсуждены шаги, которые нужно предпринять в этой сфере, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит в эти дни на территории всесезонного курорта "Манжерок". "Конечно, нас беспокоит сокращение товарооборота между двумя странами, обсудили, что необходимо предпринять для того, чтобы здесь ситуация налаживалась", - сказал Оверчук журналистам, говоря о встрече глав правительств.

https://ria.ru/20250716/rossija-2029563866.html

россия

армения

республика алтай

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в мире, россия, армения, республика алтай, алексей оверчук, михаил мишустин, никол пашинян