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Свыше 1,3 тысячи человек обучились в центре "Мой бизнес" в Томской области - РИА Новости, 24.07.2025
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Твой бизнес
 
11:36 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/tomsk-2031089180.html
Свыше 1,3 тысячи человек обучились в центре "Мой бизнес" в Томской области
Свыше 1,3 тысячи человек обучились в центре "Мой бизнес" в Томской области - РИА Новости, 24.07.2025
Свыше 1,3 тысячи человек обучились в центре "Мой бизнес" в Томской области
Свыше 90 семинаров, мастер-классов и тренингов для начинающих и действующих предпринимателей состоялось в центре "Мой бизнес" Томской области с начала 2025... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:36:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свыше 90 семинаров, мастер-классов и тренингов для начинающих и действующих предпринимателей состоялось в центре "Мой бизнес" Томской области с начала 2025 года, в них приняли участие более 1,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба регправительства. "Мы предлагаем практические знания по ключевым аспектам бизнеса: от маркетинга и финансов до управления командой и юридических вопросов. Наша цель – дать предпринимателям не просто теорию, а реальные инструменты для развития и масштабирования их бизнеса", – подчеркнула директор областного центра "Мой бизнес" Ольга Нужная, ее слова приводит пресс-служба. На данный момент открыт набор на обучающие программы "Бизнес как спорт" и "Мама-предприниматель". Кроме того, предприниматели могут получить консультации и подать заявки на бесплатные услуги для бизнеса. Также центр организует участие компаний в ярмарках, и фестивалях. Специалисты центра регулярно организуют обучающие тренинги и выездные семинары в районах Томской области. В этом году пройти обучение и узнать о мерах господдержки смогли предприниматели Каргасокского, Зырянского, Бакчарского, Шегарского, Молчановского и Тегульдетского районов. Региональный центр "Мой бизнес" оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область, тегульдетский район
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Томская область, Тегульдетский район
Свыше 1,3 тысячи человек обучились в центре "Мой бизнес" в Томской области

Томский центр "Мой бизнес" обучил более 1,3 тысячи предпринимателей

© Фото : правительство Московской областиЦентр "Мой бизнес"
Центр Мой бизнес - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : правительство Московской области
Центр "Мой бизнес". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свыше 90 семинаров, мастер-классов и тренингов для начинающих и действующих предпринимателей состоялось в центре "Мой бизнес" Томской области с начала 2025 года, в них приняли участие более 1,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба регправительства.
"Мы предлагаем практические знания по ключевым аспектам бизнеса: от маркетинга и финансов до управления командой и юридических вопросов. Наша цель – дать предпринимателям не просто теорию, а реальные инструменты для развития и масштабирования их бизнеса", – подчеркнула директор областного центра "Мой бизнес" Ольга Нужная, ее слова приводит пресс-служба.
На данный момент открыт набор на обучающие программы "Бизнес как спорт" и "Мама-предприниматель". Кроме того, предприниматели могут получить консультации и подать заявки на бесплатные услуги для бизнеса. Также центр организует участие компаний в ярмарках, и фестивалях.
Специалисты центра регулярно организуют обучающие тренинги и выездные семинары в районах Томской области. В этом году пройти обучение и узнать о мерах господдержки смогли предприниматели Каргасокского, Зырянского, Бакчарского, Шегарского, Молчановского и Тегульдетского районов.
Региональный центр "Мой бизнес" оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Форум молодых предпринимателей пройдет в Хабаровске в сентябре
23 июля, 12:03
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаТомская областьТегульдетский район
 
 
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