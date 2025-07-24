https://ria.ru/20250724/tomsk-2031089180.html

Свыше 1,3 тысячи человек обучились в центре "Мой бизнес" в Томской области

Свыше 1,3 тысячи человек обучились в центре "Мой бизнес" в Томской области - РИА Новости, 24.07.2025

Свыше 1,3 тысячи человек обучились в центре "Мой бизнес" в Томской области

Свыше 90 семинаров, мастер-классов и тренингов для начинающих и действующих предпринимателей состоялось в центре "Мой бизнес" Томской области с начала 2025... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свыше 90 семинаров, мастер-классов и тренингов для начинающих и действующих предпринимателей состоялось в центре "Мой бизнес" Томской области с начала 2025 года, в них приняли участие более 1,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба регправительства. "Мы предлагаем практические знания по ключевым аспектам бизнеса: от маркетинга и финансов до управления командой и юридических вопросов. Наша цель – дать предпринимателям не просто теорию, а реальные инструменты для развития и масштабирования их бизнеса", – подчеркнула директор областного центра "Мой бизнес" Ольга Нужная, ее слова приводит пресс-служба. На данный момент открыт набор на обучающие программы "Бизнес как спорт" и "Мама-предприниматель". Кроме того, предприниматели могут получить консультации и подать заявки на бесплатные услуги для бизнеса. Также центр организует участие компаний в ярмарках, и фестивалях. Специалисты центра регулярно организуют обучающие тренинги и выездные семинары в районах Томской области. В этом году пройти обучение и узнать о мерах господдержки смогли предприниматели Каргасокского, Зырянского, Бакчарского, Шегарского, Молчановского и Тегульдетского районов. Региональный центр "Мой бизнес" оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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