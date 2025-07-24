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В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины - РИА Новости, 24.07.2025
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13:55 24.07.2025 (обновлено: 14:02 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/telo-2031143008.html
В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины
В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины - РИА Новости, 24.07.2025
В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины
Женщина погибла при пожаре в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области, еще одну сотрудницу ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:55:00+03:00
2025-07-24T14:02:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
новошахтинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Женщина погибла при пожаре в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области, еще одну сотрудницу ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара в Ростовской области обнаружено тело погибшей. Продолжаются поиски ещё одной сотрудницы ТЦ", - рассказали в ведомстве.Ранее региональное ГУМЧС РФ сообщало, что торговый центр загорелся на улице Ленина в Новошахтинске на 30 квадратных метрах. Потом пожар разросся до 1,3 тысячи "квадратов".Также в Telegram-канале МЧС России сообщалось, что один пожарный погиб, второй пострадал при тушении пожара, их направили к лифту, где могли быть люди.
https://ria.ru/20250724/sochi-2031023155.html
ростовская область
россия
новошахтинск
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происшествия, ростовская область, россия, новошахтинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Новошахтинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины

На месте пожара в ТЦ в Новошахтинске нашли тело женщины

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиСотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Женщина погибла при пожаре в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области, еще одну сотрудницу ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара в Ростовской области обнаружено тело погибшей. Продолжаются поиски ещё одной сотрудницы ТЦ", - рассказали в ведомстве.
Ранее региональное ГУМЧС РФ сообщало, что торговый центр загорелся на улице Ленина в Новошахтинске на 30 квадратных метрах. Потом пожар разросся до 1,3 тысячи "квадратов".
Также в Telegram-канале МЧС России сообщалось, что один пожарный погиб, второй пострадал при тушении пожара, их направили к лифту, где могли быть люди.
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ПроисшествияРостовская областьРоссияНовошахтинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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