https://ria.ru/20250724/telo-2031143008.html

В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины

В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины - РИА Новости, 24.07.2025

В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины

Женщина погибла при пожаре в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области, еще одну сотрудницу ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:55:00+03:00

2025-07-24T13:55:00+03:00

2025-07-24T14:02:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

новошахтинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Женщина погибла при пожаре в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области, еще одну сотрудницу ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара в Ростовской области обнаружено тело погибшей. Продолжаются поиски ещё одной сотрудницы ТЦ", - рассказали в ведомстве.Ранее региональное ГУМЧС РФ сообщало, что торговый центр загорелся на улице Ленина в Новошахтинске на 30 квадратных метрах. Потом пожар разросся до 1,3 тысячи "квадратов".Также в Telegram-канале МЧС России сообщалось, что один пожарный погиб, второй пострадал при тушении пожара, их направили к лифту, где могли быть люди.

https://ria.ru/20250724/sochi-2031023155.html

ростовская область

россия

новошахтинск

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происшествия, ростовская область, россия, новошахтинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)