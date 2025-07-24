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В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины
В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины - РИА Новости, 24.07.2025
В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины
Женщина погибла при пожаре в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области, еще одну сотрудницу ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:55:00+03:00
2025-07-24T13:55:00+03:00
2025-07-24T14:02:00+03:00
происшествия
ростовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Женщина погибла при пожаре в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области, еще одну сотрудницу ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара в Ростовской области обнаружено тело погибшей. Продолжаются поиски ещё одной сотрудницы ТЦ", - рассказали в ведомстве.Ранее региональное ГУМЧС РФ сообщало, что торговый центр загорелся на улице Ленина в Новошахтинске на 30 квадратных метрах. Потом пожар разросся до 1,3 тысячи "квадратов".Также в Telegram-канале МЧС России сообщалось, что один пожарный погиб, второй пострадал при тушении пожара, их направили к лифту, где могли быть люди.
https://ria.ru/20250724/sochi-2031023155.html
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происшествия, ростовская область, россия, новошахтинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Новошахтинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины
На месте пожара в ТЦ в Новошахтинске нашли тело женщины