https://ria.ru/20250724/tbilisi-2031017332.html

Мэр Тбилиси намерен вновь баллотироваться в мэры

Мэр Тбилиси намерен вновь баллотироваться в мэры - РИА Новости, 24.07.2025

Мэр Тбилиси намерен вновь баллотироваться в мэры

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", действующий мэр столицы Грузии Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди" заявил, что будет вновь... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T01:50:00+03:00

2025-07-24T01:50:00+03:00

2025-07-24T01:50:00+03:00

в мире

грузия

тбилиси

каха каладзе (мэр тбилиси)

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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", действующий мэр столицы Грузии Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди" заявил, что будет вновь баллотироваться в градоначальники на предстоящих осенью выборах. В Грузии в октябре пройдут выборы в органы местного самоуправления, будут также избираться мэры крупных городов. Каладзе занимает должность мэра Тбилиси с 2017 года. "Я являюсь действующим мэром Тбилиси и планирую принять участие в выборах… в ближайшее время пройдет официальное представление. После этого мы назовем мажоритарных кандидатов как в столице, так и в масштабах всей страны", - заявил Каладзе.

https://ria.ru/20250723/gruziya-2031010665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси)