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Мэр Тбилиси намерен вновь баллотироваться в мэры - РИА Новости, 24.07.2025
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01:50 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/tbilisi-2031017332.html
Мэр Тбилиси намерен вновь баллотироваться в мэры
Мэр Тбилиси намерен вновь баллотироваться в мэры - РИА Новости, 24.07.2025
Мэр Тбилиси намерен вновь баллотироваться в мэры
Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", действующий мэр столицы Грузии Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди" заявил, что будет вновь... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:50:00+03:00
2025-07-24T01:50:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
каха каладзе (мэр тбилиси)
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", действующий мэр столицы Грузии Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди" заявил, что будет вновь баллотироваться в градоначальники на предстоящих осенью выборах. В Грузии в октябре пройдут выборы в органы местного самоуправления, будут также избираться мэры крупных городов. Каладзе занимает должность мэра Тбилиси с 2017 года. "Я являюсь действующим мэром Тбилиси и планирую принять участие в выборах… в ближайшее время пройдет официальное представление. После этого мы назовем мажоритарных кандидатов как в столице, так и в масштабах всей страны", - заявил Каладзе.
https://ria.ru/20250723/gruziya-2031010665.html
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в мире, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Грузия, Тбилиси, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Мэр Тбилиси намерен вновь баллотироваться в мэры

Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что будет вновь бороться за пост градоначальника

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на Кафедральный Собор Святой Троицы и президентский дворец в Тбилиси
Вид на Кафедральный Собор Святой Троицы и президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Вид на Кафедральный Собор Святой Троицы и президентский дворец в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", действующий мэр столицы Грузии Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди" заявил, что будет вновь баллотироваться в градоначальники на предстоящих осенью выборах.
В Грузии в октябре пройдут выборы в органы местного самоуправления, будут также избираться мэры крупных городов. Каладзе занимает должность мэра Тбилиси с 2017 года.
"Я являюсь действующим мэром Тбилиси и планирую принять участие в выборах… в ближайшее время пройдет официальное представление. После этого мы назовем мажоритарных кандидатов как в столице, так и в масштабах всей страны", - заявил Каладзе.
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В миреГрузияТбилисиКаха Каладзе (мэр Тбилиси)
 
 
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