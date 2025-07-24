https://ria.ru/20250724/tbilisi-2031017332.html
Мэр Тбилиси намерен вновь баллотироваться в мэры
Мэр Тбилиси намерен вновь баллотироваться в мэры - РИА Новости, 24.07.2025
Мэр Тбилиси намерен вновь баллотироваться в мэры
Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", действующий мэр столицы Грузии Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди" заявил, что будет вновь... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:50:00+03:00
2025-07-24T01:50:00+03:00
2025-07-24T01:50:00+03:00
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грузия
тбилиси
каха каладзе (мэр тбилиси)
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", действующий мэр столицы Грузии Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди" заявил, что будет вновь баллотироваться в градоначальники на предстоящих осенью выборах. В Грузии в октябре пройдут выборы в органы местного самоуправления, будут также избираться мэры крупных городов. Каладзе занимает должность мэра Тбилиси с 2017 года. "Я являюсь действующим мэром Тбилиси и планирую принять участие в выборах… в ближайшее время пройдет официальное представление. После этого мы назовем мажоритарных кандидатов как в столице, так и в масштабах всей страны", - заявил Каладзе.
https://ria.ru/20250723/gruziya-2031010665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Грузия, Тбилиси, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Мэр Тбилиси намерен вновь баллотироваться в мэры
Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что будет вновь бороться за пост градоначальника