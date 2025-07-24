Минздрав Таиланда объявил сбор донорской крови
Минздрав Таиланда объявил сбор крови для граничащих с Камбоджей провинций
Донорская кровь. Архивное фото
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БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда объявило срочный сбор донорской крови для больниц, расположенных в провинциях, граничащих с Камбоджей.
Объявление размещено во всех онлайн-СМИ Таиланда, в том числе на аккаунтах в соцсети Х телеканала Thai PBS и газеты "Тхаи Рат".
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"Срочный сбор донорской крови. Примем по 500 доноров в день 25, 26 и 27 июля 2025 года. Кровь будет направлена в больницы провинций Убонратчатхани и Сурин", - говорится в объявлении.
В провинции Убонратчатхани в четверг начались боестолкновения между военнослужащими Таиланда и Камбоджи, в течение утра распространившиеся на четыре пограничные провинции: Убонратчатхани, Сисакет, Сурин и Бурирам. От ударов камбоджийских РСЗУ "Град" больше всего пострадали жители Убонрачатхани, Сурин и Сисакет. На их территории погибли 11 гражданских лиц, включая двоих детей 8 и 15 лет, и были ранены 24 гражданских. Один из ударов пришелся на магазин Seven Eleven на автозаправочной станции, еще один снаряд РСЗУ попал в здание местной больницы, и четыре снаряда – на территории еще четырех больниц. В провинциях проведена эвакуация населения из 50-километровой зоны от линии границы.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации. По информации, поступающей с обеих сторон конфликта, боевые действия в районе границы продолжаются.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.