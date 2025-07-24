https://ria.ru/20250724/tailand-2031219677.html
Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей
Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025
Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей
Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей и заявил о готовности "усилить меры самообороны", если противоположная сторона не прекратит вооруженные... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:52:00+03:00
2025-07-24T17:52:00+03:00
2025-07-24T18:39:00+03:00
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обострение конфликта между таиландом и камбоджей
мид таиланда
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БАНГКОК, 24 июл — РИА Новости. Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей и заявил о готовности "усилить меры самообороны", если противоположная сторона не прекратит вооруженные нападения, указано в специальном заявлении таиландского МИД. "Правительство Королевства Таиланд готово усилить меры самообороны, если Камбоджа продолжит вооруженные нападения и нарушения суверенитета Таиланда, в соответствии с нормами и принципами международного права", — заявили в ведомстве. При этом, принимая во внимание серьезность ситуации, сложившейся из-за "спланированных и преднамеренных действий Камбоджи против Таиланда", Бангкок решил понизить уровень дипотношений и отозвать посла из Пномпеня, а также предложил камбоджийскому правительству отозвать своего посла из Таиланда. В МИД обвинили Камбоджу в применении противопехотных мин на территории Таиланда, из-за чего во время патрулирования 16 и 23 июля 2025 года пострадали военнослужащие королевства, а также в ударах по военной базе и гражданским объектам, в том числе больнице, которые произошли сегодня. В ведомстве подчеркнули, что атаки привели к жертвам среди мирных жителей.Бангкок призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты, прекратить нападения на гражданские и военные объекты, а также любые иные действия, нарушающие таиландский суверенитет. "Подобные действия в корне противоречат принципам добрососедства и добросовестности и еще больше подорвут репутацию и авторитет Камбоджи на мировой арене", — подчеркнули в министерстве.Столкновения на границеСегодня обострился пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей.Главное к этому часу:Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-24T17:52
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в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, мид таиланда
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей, МИД Таиланда
Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей
МИД Таиланда выразил готовность усилить меры самообороны после атак Камбоджи
БАНГКОК, 24 июл — РИА Новости. Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей и заявил о готовности "усилить меры самообороны", если противоположная сторона не прекратит вооруженные нападения, указано в специальном заявлении таиландского МИД.
«
"Правительство Королевства Таиланд готово усилить меры самообороны, если Камбоджа продолжит вооруженные нападения и нарушения суверенитета Таиланда, в соответствии с нормами и принципами международного права", — заявили в ведомстве.
При этом, принимая во внимание серьезность ситуации, сложившейся из-за "спланированных и преднамеренных действий Камбоджи
против Таиланда", Бангкок
решил понизить уровень дипотношений и отозвать посла из Пномпеня
, а также предложил камбоджийскому правительству отозвать своего посла из Таиланда
.
В МИД обвинили Камбоджу в применении противопехотных мин на территории Таиланда, из-за чего во время патрулирования 16 и 23 июля 2025 года пострадали военнослужащие королевства, а также в ударах по военной базе и гражданским объектам, в том числе больнице, которые произошли сегодня. В ведомстве подчеркнули, что атаки привели к жертвам среди мирных жителей.
Министерство национальной обороны Камбоджи заявляло, что Таиланд первым начал эскалацию конфликта, и обвиняло соседнюю страну во вторжении на свою территорию.
Бангкок призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты, прекратить нападения на гражданские и военные объекты, а также любые иные действия, нарушающие таиландский суверенитет.
«
"Подобные действия в корне противоречат принципам добрососедства и добросовестности и еще больше подорвут репутацию и авторитет Камбоджи на мировой арене", — подчеркнули в министерстве.
Сегодня обострился пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей.
- Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда.
- Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил.
- С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
- Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей.
- Бангкок закрыл все погранпункты на границе в районе боестолковений.
- Российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности — обострение конфликта страны с Камбоджей не затрагивает их отдых, сообщили в РСТ.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа
в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.