https://ria.ru/20250724/tailand-2031219677.html

Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей

Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025

Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей

Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей и заявил о готовности "усилить меры самообороны", если противоположная сторона не прекратит вооруженные... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:52:00+03:00

2025-07-24T17:52:00+03:00

2025-07-24T18:39:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

мид таиланда

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БАНГКОК, 24 июл — РИА Новости. Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей и заявил о готовности "усилить меры самообороны", если противоположная сторона не прекратит вооруженные нападения, указано в специальном заявлении таиландского МИД. "Правительство Королевства Таиланд готово усилить меры самообороны, если Камбоджа продолжит вооруженные нападения и нарушения суверенитета Таиланда, в соответствии с нормами и принципами международного права", — заявили в ведомстве. При этом, принимая во внимание серьезность ситуации, сложившейся из-за "спланированных и преднамеренных действий Камбоджи против Таиланда", Бангкок решил понизить уровень дипотношений и отозвать посла из Пномпеня, а также предложил камбоджийскому правительству отозвать своего посла из Таиланда. В МИД обвинили Камбоджу в применении противопехотных мин на территории Таиланда, из-за чего во время патрулирования 16 и 23 июля 2025 года пострадали военнослужащие королевства, а также в ударах по военной базе и гражданским объектам, в том числе больнице, которые произошли сегодня. В ведомстве подчеркнули, что атаки привели к жертвам среди мирных жителей.Бангкок призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты, прекратить нападения на гражданские и военные объекты, а также любые иные действия, нарушающие таиландский суверенитет. "Подобные действия в корне противоречат принципам добрососедства и добросовестности и еще больше подорвут репутацию и авторитет Камбоджи на мировой арене", — подчеркнули в министерстве.Столкновения на границеСегодня обострился пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей.Главное к этому часу:Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://ria.ru/20250724/tailand-2031152040.html

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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-24T17:52 true PT0M31S

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в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, мид таиланда