https://ria.ru/20250724/tailand-2031152040.html

Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в эскалации конфликта

Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в эскалации конфликта - РИА Новости, 24.07.2025

Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в эскалации конфликта

Таиланд первым начал эскалацию конфликта в четверг утром, утверждает министерство национальной обороны Королевства Камбоджа в четверг. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:25:00+03:00

2025-07-24T14:25:00+03:00

2025-07-24T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Таиланд первым начал эскалацию конфликта в четверг утром, утверждает министерство национальной обороны Королевства Камбоджа в четверг. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, последний нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации. "Министерство обороны категорически осуждает агрессивное и жестокое военное вторжение Таиланда на территорию Камбоджи. Примерно в 06.30 утра (02.30 мск – ред.) 24 июля тайские вооруженные силы начали нарушать согласованные договоренности, поднявшись к храму Та Моан Том и установив колючую проволоку у его основания. В 07.04 тайские войска запустили беспилотник на 2 минуты. Затем, в 08.30 утра, они открыли огонь, и к 08.46 утра вторгающиеся тайские войска начали атаку с применение оружия на камбоджийских солдат, дислоцированных в храме Та Моан Том. Затем атака распространилась на храм Та Краби, Пном Кхмао (Черная гора), а затем на район Мом Бэй. В 10.40 истребитель F-16 сбросил две бомбы недалеко от дороги, ведущей к пагоде Ват Кео Сикха Кири Сварак. Все эти районы находятся на территории Камбоджи, в частности, в провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа, и находятся под защитой вооруженных сил Камбоджи", - сообщает военное ведомство страны в своем Telegram-канале. Согласно заявлению, "в 08.47 утра, не имея другого выбора, вооруженные силы Камбоджи воспользовались своим законным правом на самооборону, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность королевства от вопиющей агрессии Таиланда." "Развертывание Таиландом тяжёлого вооружения всех типов и масштабная мобилизация войск для насильственного захвата камбоджийских земель представляют собой явное и серьёзное нарушение Устава Организации Объединённых Наций, Устава АСЕАН и основополагающих принципов международного права. Эти незаконные и безответственные действия представляют крайнюю опасность не только для регионального мира и стабильности, но и для основ международного порядка, основанного на правилах", - говорится в заявлении. В среду произошел второй за восемь дней инцидент с противопехотными минами на спорных участках границы: пять таиландских военнослужащих получили ранения при взрыве противопехотной мины советского производства ПМН-2 в районе границы с Камбоджей в провинции Убонратчатхани, один из них потерял ногу. Ранее, 16 июля, трое таиландских военнослужащих подорвались на такой же мине в том же районе, одному из них оторвало ногу ниже колена. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250724/konflikt-2031108681.html

https://ria.ru/20250724/otvet-2031130329.html

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в мире, таиланд, камбоджа, российская империя, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон, f-16