Премьер Камбоджи запросил заседание СБ ООН из-за конфликта с Таиландом
Премьер Камбоджи Манет запросил заседание СБ ООН из-за конфликта с Таиландом
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет запросил срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению "агрессии со стороны Таиланда", сообщает газета Khmer Times в четверг со ссылкой на письмо премьера.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, последний нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей.
"Учитывая последние крайне серьезные акты агрессии со стороны Таиланда, которые серьезно угрожают миру и стабильности в регионе, я убедительно прошу вас созвать срочное заседание, чтобы остановить агрессию Таиланда", - передает газета заявление премьера.
Ранее министерство иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа призвало Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.