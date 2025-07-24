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Премьер Камбоджи запросил заседание СБ ООН из-за конфликта с Таиландом - РИА Новости, 24.07.2025
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13:06 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/tailand-2031123328.html
Премьер Камбоджи запросил заседание СБ ООН из-за конфликта с Таиландом
Премьер Камбоджи запросил заседание СБ ООН из-за конфликта с Таиландом - РИА Новости, 24.07.2025
Премьер Камбоджи запросил заседание СБ ООН из-за конфликта с Таиландом
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет запросил срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению "агрессии со стороны... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:06:00+03:00
2025-07-24T13:06:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
пакистан
совет безопасности оон
оон
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет запросил срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению "агрессии со стороны Таиланда", сообщает газета Khmer Times в четверг со ссылкой на письмо премьера. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, последний нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей. Сообщается, что премьер-министр Королевства Камбоджа направил письмо постоянному представителю Пакистана при ООН и председателю Совета Безопасности на июль 2025 года Асиму Ифтихару Ахмаду. "Учитывая последние крайне серьезные акты агрессии со стороны Таиланда, которые серьезно угрожают миру и стабильности в регионе, я убедительно прошу вас созвать срочное заседание, чтобы остановить агрессию Таиланда", - передает газета заявление премьера. Ранее министерство иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа призвало Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
https://ria.ru/20250724/tailand--2031121726.html
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в мире, таиланд, камбоджа, пакистан, совет безопасности оон, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Пакистан, Совет Безопасности ООН, ООН, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Премьер Камбоджи запросил заседание СБ ООН из-за конфликта с Таиландом

Премьер Камбоджи Манет запросил заседание СБ ООН из-за конфликта с Таиландом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет запросил срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению "агрессии со стороны Таиланда", сообщает газета Khmer Times в четверг со ссылкой на письмо премьера.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, последний нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей.
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Сообщается, что премьер-министр Королевства Камбоджа направил письмо постоянному представителю Пакистана при ООН и председателю Совета Безопасности на июль 2025 года Асиму Ифтихару Ахмаду.
"Учитывая последние крайне серьезные акты агрессии со стороны Таиланда, которые серьезно угрожают миру и стабильности в регионе, я убедительно прошу вас созвать срочное заседание, чтобы остановить агрессию Таиланда", - передает газета заявление премьера.
Ранее министерство иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа призвало Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
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В миреТаиландКамбоджаПакистанСовет Безопасности ООНООНОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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