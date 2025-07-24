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Россиян призвали воздержаться от поездок в приграничные районы Таиланда
Россиян призвали воздержаться от поездок в приграничные районы Таиланда - РИА Новости, 24.07.2025
Россиян призвали воздержаться от поездок в приграничные районы Таиланда
Россиянам, находящимся или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, следует воздержаться от поездок в пограничные с Камбоджей районы страны в связи с эскалацией РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:46:00+03:00
2025-07-24T12:46:00+03:00
2025-07-24T12:46:00+03:00
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обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Россиянам, находящимся или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, следует воздержаться от поездок в пограничные с Камбоджей районы страны в связи с эскалацией конфликта и происходящими в пограничье боестолкновениями вооруженных сил двух стран, сказал РИА Новости в четверг посол России в Таиланде Евгений Томихин. "Россиянам, находящимся в Таиланде или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, следует воздержаться от поездок в любые пограничные с Камбоджей районы", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Бангкоке. "Думаю, сейчас нужно внимательно следить за сообщениями российских и местных официальных СМИ, любой официальной информацией, и корректировать свои планы, если планы посещения этих районов у кого-то были", - добавил Томихин.
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-24T12:46
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в мире, таиланд, камбоджа, россия, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Россия, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Россиян призвали воздержаться от поездок в приграничные районы Таиланда
Посол в Таиланде Томихин призвал не посещать пограничные с Камбоджей районы
БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Россиянам, находящимся или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, следует воздержаться от поездок в пограничные с Камбоджей районы страны в связи с эскалацией конфликта и происходящими в пограничье боестолкновениями вооруженных сил двух стран, сказал РИА Новости в четверг посол России в Таиланде Евгений Томихин.
"Россиянам, находящимся в Таиланде или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, следует воздержаться от поездок в любые пограничные с Камбоджей районы", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Бангкоке.
"Думаю, сейчас нужно внимательно следить за сообщениями российских и местных официальных СМИ, любой официальной информацией, и корректировать свои планы, если планы посещения этих районов у кого-то были", - добавил Томихин.