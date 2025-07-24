https://ria.ru/20250724/tailand-2031114463.html

Россиян призвали воздержаться от поездок в приграничные районы Таиланда

Россиян призвали воздержаться от поездок в приграничные районы Таиланда - РИА Новости, 24.07.2025

Россиян призвали воздержаться от поездок в приграничные районы Таиланда

Россиянам, находящимся или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, следует воздержаться от поездок в пограничные с Камбоджей районы страны в связи с эскалацией РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:46:00+03:00

2025-07-24T12:46:00+03:00

2025-07-24T12:46:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

россия

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Россиянам, находящимся или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, следует воздержаться от поездок в пограничные с Камбоджей районы страны в связи с эскалацией конфликта и происходящими в пограничье боестолкновениями вооруженных сил двух стран, сказал РИА Новости в четверг посол России в Таиланде Евгений Томихин. "Россиянам, находящимся в Таиланде или прибывающим в Таиланд в ближайшее время, следует воздержаться от поездок в любые пограничные с Камбоджей районы", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Бангкоке. "Думаю, сейчас нужно внимательно следить за сообщениями российских и местных официальных СМИ, любой официальной информацией, и корректировать свои планы, если планы посещения этих районов у кого-то были", - добавил Томихин.

https://ria.ru/20250724/konflikt-2031075622.html

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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-24T12:46 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, камбоджа, россия, обострение конфликта между таиландом и камбоджей