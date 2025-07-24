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Таиланд привел пограничную полицию в полную боевую готовность
Таиланд привел пограничную полицию в полную боевую готовность - РИА Новости, 24.07.2025
Таиланд привел пограничную полицию в полную боевую готовность
Генеральный комиссар Национальной полиции Таиланда Китрат Пханпхет на фоне эскалации напряженности с Камбоджей отдал приказ о полной боевой готовности... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:23:00+03:00
2025-07-24T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Генеральный комиссар Национальной полиции Таиланда Китрат Пханпхет на фоне эскалации напряженности с Камбоджей отдал приказ о полной боевой готовности пограничной полиции, являющейся специальным подразделением полиции страны, сообщает газета Nation. "Генеральный комиссар Национальной полиции Таиланда (Китрат Пханпхет - ред.) в четверг отдал приказ таиландской пограничной полиции на границе с Камбоджей быть в полной боевой готовности для поддержки операций на передовой", - пишет газета. По словам шефа полиции, он проинструктировал спецподразделения с целью повышения готовности к помощи военным на границе. Также будет осуществляться защита тыловой территории и организация эвакуации гражданского населения. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation.
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-24T12:23
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в мире, таиланд, камбоджа
В мире, Таиланд, Камбоджа
Таиланд привел пограничную полицию в полную боевую готовность
Глава полиции Таиланда отдал приказ о полной боевой готовности на границе
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Генеральный комиссар Национальной полиции Таиланда Китрат Пханпхет на фоне эскалации напряженности с Камбоджей отдал приказ о полной боевой готовности пограничной полиции, являющейся специальным подразделением полиции страны, сообщает газета Nation.
"Генеральный комиссар Национальной полиции Таиланда (Китрат Пханпхет - ред.) в четверг отдал приказ таиландской пограничной полиции на границе с Камбоджей быть в полной боевой готовности для поддержки операций на передовой", - пишет газета.
По словам шефа полиции, он проинструктировал спецподразделения с целью повышения готовности к помощи военным на границе. Также будет осуществляться защита тыловой территории и организация эвакуации гражданского населения.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation.