https://ria.ru/20250724/tailand-2031097991.html

Эксперт оценил последствия конфликта между Таиландом и Камбоджей

Эксперт оценил последствия конфликта между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025

Эксперт оценил последствия конфликта между Таиландом и Камбоджей

Конфликт между Таиландом и Камбоджей, в случае прекращения поставок на мировой рынок рубинов, сапфиров и изумрудов, ударит по ювелирной индустрии, особенно... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:59:00+03:00

2025-07-24T11:59:00+03:00

2025-07-24T11:59:00+03:00

таиланд

камбоджа

сша

евросоюз

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031053313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_238f9c58ee7fa17bc0ed640471af2030.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Конфликт между Таиландом и Камбоджей, в случае прекращения поставок на мировой рынок рубинов, сапфиров и изумрудов, ударит по ювелирной индустрии, особенно чувствительными последствия будут для США и ЕС: Таиланд для них является едва ли не крупнейшим обработчиком камней, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation. "Для мировой ювелирной индустрии остановка продаж рубинов, сапфиров и изумрудов из Таиланда, конечно, будет серьезной проблемой: он ведь едва ли не крупнейший их обработчик на планете, продающих их преимущественно в США и Европейский союз. И без его камней тамошним ювелирным предприятиям будет несладко", - отмечает эксперт.

https://ria.ru/20250724/konflikt-2031075622.html

таиланд

камбоджа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-24T11:59 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, камбоджа, сша, евросоюз, обострение конфликта между таиландом и камбоджей