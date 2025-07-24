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Эксперт оценил последствия конфликта между Таиландом и Камбоджей
Эксперт оценил последствия конфликта между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025
Эксперт оценил последствия конфликта между Таиландом и Камбоджей
Конфликт между Таиландом и Камбоджей, в случае прекращения поставок на мировой рынок рубинов, сапфиров и изумрудов, ударит по ювелирной индустрии, особенно... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:59:00+03:00
2025-07-24T11:59:00+03:00
2025-07-24T11:59:00+03:00
таиланд
камбоджа
сша
евросоюз
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Конфликт между Таиландом и Камбоджей, в случае прекращения поставок на мировой рынок рубинов, сапфиров и изумрудов, ударит по ювелирной индустрии, особенно чувствительными последствия будут для США и ЕС: Таиланд для них является едва ли не крупнейшим обработчиком камней, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation. "Для мировой ювелирной индустрии остановка продаж рубинов, сапфиров и изумрудов из Таиланда, конечно, будет серьезной проблемой: он ведь едва ли не крупнейший их обработчик на планете, продающих их преимущественно в США и Европейский союз. И без его камней тамошним ювелирным предприятиям будет несладко", - отмечает эксперт.
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-24T11:59
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таиланд, камбоджа, сша, евросоюз, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
Таиланд, Камбоджа, США, Евросоюз, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Эксперт оценил последствия конфликта между Таиландом и Камбоджей
Эксперт Хазанов: война между Таиландом и Камбоджей ударит по ювелирной индустрии
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Конфликт между Таиландом и Камбоджей, в случае прекращения поставок на мировой рынок рубинов, сапфиров и изумрудов, ударит по ювелирной индустрии, особенно чувствительными последствия будут для США и ЕС: Таиланд для них является едва ли не крупнейшим обработчиком камней, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation.
"Для мировой ювелирной индустрии остановка продаж рубинов, сапфиров и изумрудов из Таиланда, конечно, будет серьезной проблемой: он ведь едва ли не крупнейший их обработчик на планете, продающих их преимущественно в США и Европейский союз. И без его камней тамошним ювелирным предприятиям будет несладко", - отмечает эксперт.