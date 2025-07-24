https://ria.ru/20250724/tailand-2031050447.html

РСТ: российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности

РСТ: российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности - РИА Новости, 24.07.2025

РСТ: российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности

Российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности и их отдых не затрагивается обострением конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:45:00+03:00

2025-07-24T09:45:00+03:00

2025-07-24T09:46:00+03:00

таиланд

в мире

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

российский союз туриндустрии (рст)

камбоджа

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности и их отдых не затрагивается обострением конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, сообщает местное издание Nation."В настоящее время российские туристы находятся в полной безопасности, и их отдых не затрагивается данным инцидентом", - заявили в РСТ со ссылкой на члена союза, гендиректора туроператора Satmarket Ирину Сетун.В союзе уточнили, что традиционно посещаемые российскими туристами локации, включая основные курорты, "значительно удалены от зоны конфликта"."Все экскурсии в Камбоджу, ранее пользовавшиеся спросом, отменены с момента возникновения напряжённости на границе", - указали в союзе.

https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html

https://ria.ru/20250724/evakuatsiya-2031044847.html

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таиланд, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, российский союз туриндустрии (рст), камбоджа