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РСТ: российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности - РИА Новости, 24.07.2025
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09:45 24.07.2025 (обновлено: 09:46 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/tailand-2031050447.html
РСТ: российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности
РСТ: российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности - РИА Новости, 24.07.2025
РСТ: российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности
Российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности и их отдых не затрагивается обострением конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:45:00+03:00
2025-07-24T09:46:00+03:00
таиланд
в мире
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
российский союз туриндустрии (рст)
камбоджа
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности и их отдых не затрагивается обострением конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, сообщает местное издание Nation."В настоящее время российские туристы находятся в полной безопасности, и их отдых не затрагивается данным инцидентом", - заявили в РСТ со ссылкой на члена союза, гендиректора туроператора Satmarket Ирину Сетун.В союзе уточнили, что традиционно посещаемые российскими туристами локации, включая основные курорты, "значительно удалены от зоны конфликта"."Все экскурсии в Камбоджу, ранее пользовавшиеся спросом, отменены с момента возникновения напряжённости на границе", - указали в союзе.
https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html
https://ria.ru/20250724/evakuatsiya-2031044847.html
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таиланд, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, российский союз туриндустрии (рст), камбоджа
Таиланд, В мире, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей, Российский союз туриндустрии (РСТ), Камбоджа
РСТ: российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности

РСТ: туристы из РФ в Тиаланде находятся в полной безопасности после эскалации

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности и их отдых не затрагивается обострением конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, сообщает местное издание Nation.
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Экс-премьер Камбоджи раскрыл секреты семьи премьера Таиланда
27 июня, 13:20
"В настоящее время российские туристы находятся в полной безопасности, и их отдых не затрагивается данным инцидентом", - заявили в РСТ со ссылкой на члена союза, гендиректора туроператора Satmarket Ирину Сетун.
В союзе уточнили, что традиционно посещаемые российскими туристами локации, включая основные курорты, "значительно удалены от зоны конфликта".
"Все экскурсии в Камбоджу, ранее пользовавшиеся спросом, отменены с момента возникновения напряжённости на границе", - указали в союзе.
Жители тайских приграничных районов в убежище в провинции Сурин. 24 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ
Вчера, 09:15
 
ТаиландВ миреОбострение конфликта между Таиландом и КамбоджейРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Камбоджа
 
 
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