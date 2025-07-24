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Таиланд обвинил Камбоджу в ударах "Градами" по гражданским

Таиланд обвинил Камбоджу в ударах "Градами" по гражданским - РИА Новости, 24.07.2025

Таиланд обвинил Камбоджу в ударах "Градами" по гражданским

Камбоджийские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Таиланда, есть погибшие и пострадавшие, заявил представитель местного МИД Никондет Пхалангкун. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:42:00+03:00

2025-07-24T08:42:00+03:00

2025-07-24T18:57:00+03:00

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БАНГКОК, 24 июл — РИА Новости. Камбоджийские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Таиланда, есть погибшие и пострадавшие, заявил представитель местного МИД Никондет Пхалангкун."На всех гражданских объектах, атакованных камбоджийской ракетной артиллерией, есть убитые и раненые", — сказал он, добавив, что их количество уточняется.По его словам, было нанесено несколько ударов системами залпового огня БМ-21. Один из них пришелся по больнице в приграничном районе, уточнил Пхалангкун.Позднее Минздрав Таиланда сообщил, что при атаках погибли 11 гражданских, при этом были прилеты по пяти больницам. По сообщениям тайских СМИ, два человека погибли при попадании снаряда в заправку с магазином, также есть много раненых, в том числе школьников.Четыре провинции Таиланда на границе с Камбоджей объявили эвакуацию. Тайское посольство в Камбодже призвало граждан покинуть страну. В РСТ сообщили, что российские туристы находятся в безопасности, обострение конфликта не затрагивает их отдых.Между войсками Таиланда и Камбоджи в четверг происходит эскалация боестолкновений на границе. Она началась в 07:45 с перестрелки на спорном участке. До четверга 24 июля стороны воздерживались от военных действий.Территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился после боестолкновения на границе 28 мая, когда камбоджийский военнослужащий погиб в перестрелке, в которой стороны обвиняют друг друга. Она произошла во взаимно оговоренной нейтральной зоне одного из спорных участков.

https://ria.ru/20250724/evakuatsiya-2031044847.html

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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-24T08:42 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, таиланд, камбоджа, бангкок, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, рсзо бм-21 "град"