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Таиланд обвинил Камбоджу в ударах "Градами" по гражданским
Таиланд обвинил Камбоджу в ударах "Градами" по гражданским - РИА Новости, 24.07.2025
Таиланд обвинил Камбоджу в ударах "Градами" по гражданским
Камбоджийские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Таиланда, есть погибшие и пострадавшие, заявил представитель местного МИД Никондет Пхалангкун. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:42:00+03:00
2025-07-24T08:42:00+03:00
2025-07-24T18:57:00+03:00
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БАНГКОК, 24 июл — РИА Новости. Камбоджийские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Таиланда, есть погибшие и пострадавшие, заявил представитель местного МИД Никондет Пхалангкун."На всех гражданских объектах, атакованных камбоджийской ракетной артиллерией, есть убитые и раненые", — сказал он, добавив, что их количество уточняется.По его словам, было нанесено несколько ударов системами залпового огня БМ-21. Один из них пришелся по больнице в приграничном районе, уточнил Пхалангкун.Позднее Минздрав Таиланда сообщил, что при атаках погибли 11 гражданских, при этом были прилеты по пяти больницам. По сообщениям тайских СМИ, два человека погибли при попадании снаряда в заправку с магазином, также есть много раненых, в том числе школьников.Четыре провинции Таиланда на границе с Камбоджей объявили эвакуацию. Тайское посольство в Камбодже призвало граждан покинуть страну. В РСТ сообщили, что российские туристы находятся в безопасности, обострение конфликта не затрагивает их отдых.Между войсками Таиланда и Камбоджи в четверг происходит эскалация боестолкновений на границе. Она началась в 07:45 с перестрелки на спорном участке. До четверга 24 июля стороны воздерживались от военных действий.Территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился после боестолкновения на границе 28 мая, когда камбоджийский военнослужащий погиб в перестрелке, в которой стороны обвиняют друг друга. Она произошла во взаимно оговоренной нейтральной зоне одного из спорных участков.
https://ria.ru/20250724/evakuatsiya-2031044847.html
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-24T08:42
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в мире, таиланд, камбоджа, бангкок, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, рсзо бм-21 "град"
В мире, Таиланд, Камбоджа, Бангкок, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей, РСЗО БМ-21 "Град"
Таиланд обвинил Камбоджу в ударах "Градами" по гражданским
МИД Таиланда заявил о жертвах среди мирных при атаке Камбоджи "Градами"
БАНГКОК, 24 июл — РИА Новости. Камбоджийские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Таиланда, есть погибшие и пострадавшие, заявил представитель местного МИД Никондет Пхалангкун.
«
"На всех гражданских объектах, атакованных камбоджийской ракетной артиллерией, есть убитые и раненые", — сказал он, добавив, что их количество уточняется.
По его словам, было нанесено несколько ударов системами залпового огня БМ-21. Один из них пришелся по больнице в приграничном районе, уточнил Пхалангкун.
Позднее Минздрав Таиланда сообщил, что при атаках погибли 11 гражданских, при этом были прилеты по пяти больницам. По сообщениям тайских СМИ, два человека погибли при попадании снаряда в заправку с магазином, также есть много раненых, в том числе школьников.
Четыре провинции Таиланда на границе с Камбоджей объявили эвакуацию. Тайское посольство в Камбодже призвало граждан покинуть страну. В РСТ сообщили, что российские туристы находятся в безопасности, обострение конфликта не затрагивает их отдых.
Между войсками Таиланда
и Камбоджи
в четверг происходит эскалация боестолкновений на границе. Она началась в 07:45
с перестрелки на спорном участке. До четверга 24 июля стороны воздерживались от военных действий.
Территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился после боестолкновения на границе 28 мая, когда камбоджийский военнослужащий погиб в перестрелке, в которой стороны обвиняют друг друга. Она произошла во взаимно оговоренной нейтральной зоне одного из спорных участков.