Рейтинг@Mail.ru
Таиланд обвинил Камбоджу в ударах "Градами" по гражданским - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 24.07.2025 (обновлено: 18:57 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/tailand-2031040818.html
Таиланд обвинил Камбоджу в ударах "Градами" по гражданским
Таиланд обвинил Камбоджу в ударах "Градами" по гражданским - РИА Новости, 24.07.2025
Таиланд обвинил Камбоджу в ударах "Градами" по гражданским
Камбоджийские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Таиланда, есть погибшие и пострадавшие, заявил представитель местного МИД Никондет Пхалангкун. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:42:00+03:00
2025-07-24T18:57:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
бангкок
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
рсзо бм-21 "град"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031053313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_238f9c58ee7fa17bc0ed640471af2030.jpg
БАНГКОК, 24 июл — РИА Новости. Камбоджийские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Таиланда, есть погибшие и пострадавшие, заявил представитель местного МИД Никондет Пхалангкун.&quot;На всех гражданских объектах, атакованных камбоджийской ракетной артиллерией, есть убитые и раненые&quot;, — сказал он, добавив, что их количество уточняется.По его словам, было нанесено несколько ударов системами залпового огня БМ-21. Один из них пришелся по больнице в приграничном районе, уточнил Пхалангкун.Позднее Минздрав Таиланда сообщил, что при атаках погибли 11 гражданских, при этом были прилеты по пяти больницам. По сообщениям тайских СМИ, два человека погибли при попадании снаряда в заправку с магазином, также есть много раненых, в том числе школьников.Четыре провинции Таиланда на границе с Камбоджей объявили эвакуацию. Тайское посольство в Камбодже призвало граждан покинуть страну. В РСТ сообщили, что российские туристы находятся в безопасности, обострение конфликта не затрагивает их отдых.Между войсками Таиланда и Камбоджи в четверг происходит эскалация боестолкновений на границе. Она началась в 07:45 с перестрелки на спорном участке. До четверга 24 июля стороны воздерживались от военных действий.Территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился после боестолкновения на границе 28 мая, когда камбоджийский военнослужащий погиб в перестрелке, в которой стороны обвиняют друг друга. Она произошла во взаимно оговоренной нейтральной зоне одного из спорных участков.
https://ria.ru/20250724/evakuatsiya-2031044847.html
таиланд
камбоджа
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-24T08:42
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031053313_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7aa1435f897f6be1c2c436577a7ac80d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, бангкок, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, рсзо бм-21 "град"
В мире, Таиланд, Камбоджа, Бангкок, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей, РСЗО БМ-21 "Град"
Таиланд обвинил Камбоджу в ударах "Градами" по гражданским

МИД Таиланда заявил о жертвах среди мирных при атаке Камбоджи "Градами"

Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 24 июл — РИА Новости. Камбоджийские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Таиланда, есть погибшие и пострадавшие, заявил представитель местного МИД Никондет Пхалангкун.
«

"На всех гражданских объектах, атакованных камбоджийской ракетной артиллерией, есть убитые и раненые", — сказал он, добавив, что их количество уточняется.

По его словам, было нанесено несколько ударов системами залпового огня БМ-21. Один из них пришелся по больнице в приграничном районе, уточнил Пхалангкун.
Позднее Минздрав Таиланда сообщил, что при атаках погибли 11 гражданских, при этом были прилеты по пяти больницам. По сообщениям тайских СМИ, два человека погибли при попадании снаряда в заправку с магазином, также есть много раненых, в том числе школьников.
Четыре провинции Таиланда на границе с Камбоджей объявили эвакуацию. Тайское посольство в Камбодже призвало граждан покинуть страну. В РСТ сообщили, что российские туристы находятся в безопасности, обострение конфликта не затрагивает их отдых.
Между войсками Таиланда и Камбоджи в четверг происходит эскалация боестолкновений на границе. Она началась в 07:45 с перестрелки на спорном участке. До четверга 24 июля стороны воздерживались от военных действий.
Территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился после боестолкновения на границе 28 мая, когда камбоджийский военнослужащий погиб в перестрелке, в которой стороны обвиняют друг друга. Она произошла во взаимно оговоренной нейтральной зоне одного из спорных участков.
Жители тайских приграничных районов в убежище в провинции Сурин. 24 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ
Вчера, 09:15
 
В миреТаиландКамбоджаБангкокОбострение конфликта между Таиландом и КамбоджейРСЗО БМ-21 "Град"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала