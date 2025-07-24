https://ria.ru/20250724/tailand-2031037909.html

Армейское командование Таиланда сообщило об обстреле со стороны Камбоджи

Армейское командование Таиланда сообщило об обстреле со стороны Камбоджи - РИА Новости, 24.07.2025

Армейское командование Таиланда сообщило об обстреле со стороны Камбоджи

Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел своих войск из реактивных систем залпового огня в ходе пограничного столкновения, сообщает в четверг командование РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T07:49:00+03:00

2025-07-24T07:49:00+03:00

2025-07-24T09:08:00+03:00

в мире

таиланд

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БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел своих войск из реактивных систем залпового огня в ходе пограничного столкновения, сообщает в четверг командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в зону ответственности которого входит граница с Камбоджей."В 09.40 (05.40 мск) Камбоджа нанесла удар по приграничной зоне в (таиландской – ред.) провинции Сисакет из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". В 10.51 (06.51 мск) шесть самолетов F-16 вооруженных сил Таиланда были направлены для нанесения авиаудара по камбоджийским войскам. В 10.58 летчики доложили об успешном нанесении ударов по расположениям (на камбоджийской территории – ред.) 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи", - говорится в сообщении.На границе между Таиландом и Камбоджей в четверг происходит эскалация боестолкновений между войсками двух стран, начавшаяся в 07.45 (03.45 мск) с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке.Таиландский телеканал Thai PBS сообщает со ссылкой на военных, что утром в четверг над расположением одного из подразделений Второго военного округа сухопутных войск Таиланда в районе границы с Камбоджей появился камбоджийский разведывательный беспилотник, после чего к внешнему периметру расположения подошли военнослужащие сухопутных войск Камбоджи, вооруженные, помимо автоматического оружия, ручными гранатометами."Военнослужащие Таиланда обратились к ним с требованием отойти во избежание эскалации конфликта", - сообщает телеканал, добавляя, что через час после этого инцидента с камбоджийской стороны был открыт огонь из артиллерии по расположению таиландского подразделения.Столкновение продолжилось с применением автоматического оружия и ствольной артиллерии, а затем камбоджийская сторона применила системы "Град", нанеся удары по территории таиландских провинций Сисакет и Сурин.Территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился после боестолкновения на границе 28 мая, когда в перестрелке во взаимно оговоренной нейтральной зоне одного из спорных участков, в которой обе стороны обвиняют друг друга, погиб камбоджийский военнослужащий, однако до четверга 24 июля стороны воздерживались от военной эскалации конфликта.

https://ria.ru/20250724/tailand-2031040818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, камбоджа