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Липецкие депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 24.07.2025
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Липецкая область
 
17:48 24.07.2025 (обновлено: 18:44 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/svo-2031219096.html
Липецкие депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО
Липецкие депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 24.07.2025
Липецкие депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО
Депутаты липецкого областного совета в четверг на сессии рассмотрели законопроекты о новых мерах поддержки участников СВО и членов их семей, сообщает... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:48:00+03:00
2025-07-24T18:44:00+03:00
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутаты липецкого областного совета в четверг на сессии рассмотрели законопроекты о новых мерах поддержки участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законопроекты были внесены губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Теперь все участники СВО, их родные, а также семьи погибших бойцов могут воспользоваться всеми видами социального обслуживания в Липецкой области вне очереди. "Иногда ситуация складывается так, что родные защитников, нуждающиеся в стационарном социальном уходе, лишены необходимой поддержки, так как их близкие находятся в зоне проведения спецоперации. Нам необходимо создать все условия для своевременного и качественного оказания помощи нашим бойцам и членам их семей", - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. Кроме того, на сессии был рассмотрен законопроект о предоставлении земли участникам СВО вне очереди. Проект закона депутаты утвердили единогласно. "Мы постоянно усовершенствуем наше законодательство по части оказания мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей. Это, конечно, повышает социальную защищенность наших ребят и их родных", - отметил спикер областного парламента. Теперь законодательно закрепляется право внеочередного предоставления земельных участков участникам СВО. Этой льготой могут воспользоваться Герои РФ, военнослужащие, награжденные орденами РФ, а в случае их гибели - родственники. Упрощается и механизм оповещения граждан о наличии соответствующих участков. Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области ежеквартально будет формировать перечень таких участков и размещать его на своем сайте и в социальных сетях. Заявления будут рассматриваться в порядке поступления. Если участник СВО или его родственники уже стоят на учете по предоставлению земельного участка, а хотят получить вместо него денежную выплату, нужно просто написать заявление в областной фонд имущества. Также парламентарии рассмотрели поправки в главный финансовый документ области. Доходы и расходы региональной казны увеличиваются за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Помимо этого, произошло перераспределение ассигнований областного бюджета. "Средства дополнительно направим на социально-значимые направления. Так, более 36 миллионов рублей выделяем на обеспечение лекарственными препаратами жителей и лечебным питанием детей-инвалидов", - подчеркнул Сериков. 96 миллионов пойдут на региональную доплату к пенсии по потере кормильца членам семей участников СВО. Более 48 миллионов рублей выделяются организациям среднего профессионального образования на стипендии студентам и зарплаты работникам. Почти 4 миллиона рублей пойдут на денежную выплату жителям региона, награжденным знаком "Почетный донор России". А около 3 миллионов рублей будут потрачены на оборудование мусорных площадок в муниципалитетах. Дополнительные средства также предлагается направить муниципалитетам.
https://ria.ru/20250723/remesla-2030871832.html
https://ria.ru/20250722/artamonov-2030655610.html
https://ria.ru/20250702/lipetsk-2026783922.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Липецкие депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО

В Липецкой области утвердили новые меры поддержки участников СВО

© Фото : Пресс-службы Липецкого Областного Совета депутатовПредседатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Пресс-службы Липецкого Областного Совета депутатов
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутаты липецкого областного совета в четверг на сессии рассмотрели законопроекты о новых мерах поддержки участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроекты были внесены губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым.
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Теперь все участники СВО, их родные, а также семьи погибших бойцов могут воспользоваться всеми видами социального обслуживания в Липецкой области вне очереди.
"Иногда ситуация складывается так, что родные защитников, нуждающиеся в стационарном социальном уходе, лишены необходимой поддержки, так как их близкие находятся в зоне проведения спецоперации. Нам необходимо создать все условия для своевременного и качественного оказания помощи нашим бойцам и членам их семей", - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.
Кроме того, на сессии был рассмотрен законопроект о предоставлении земли участникам СВО вне очереди. Проект закона депутаты утвердили единогласно.
"Мы постоянно усовершенствуем наше законодательство по части оказания мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей. Это, конечно, повышает социальную защищенность наших ребят и их родных", - отметил спикер областного парламента.
Теперь законодательно закрепляется право внеочередного предоставления земельных участков участникам СВО. Этой льготой могут воспользоваться Герои РФ, военнослужащие, награжденные орденами РФ, а в случае их гибели - родственники.
Упрощается и механизм оповещения граждан о наличии соответствующих участков. Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области ежеквартально будет формировать перечень таких участков и размещать его на своем сайте и в социальных сетях. Заявления будут рассматриваться в порядке поступления.
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Если участник СВО или его родственники уже стоят на учете по предоставлению земельного участка, а хотят получить вместо него денежную выплату, нужно просто написать заявление в областной фонд имущества.
Также парламентарии рассмотрели поправки в главный финансовый документ области. Доходы и расходы региональной казны увеличиваются за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Помимо этого, произошло перераспределение ассигнований областного бюджета.
"Средства дополнительно направим на социально-значимые направления. Так, более 36 миллионов рублей выделяем на обеспечение лекарственными препаратами жителей и лечебным питанием детей-инвалидов", - подчеркнул Сериков.
96 миллионов пойдут на региональную доплату к пенсии по потере кормильца членам семей участников СВО.
Более 48 миллионов рублей выделяются организациям среднего профессионального образования на стипендии студентам и зарплаты работникам.
Почти 4 миллиона рублей пойдут на денежную выплату жителям региона, награжденным знаком "Почетный донор России". А около 3 миллионов рублей будут потрачены на оборудование мусорных площадок в муниципалитетах.
Дополнительные средства также предлагается направить муниципалитетам.
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