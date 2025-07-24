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Пять украинских дронов атаковали свинокомплекс в Брянской области

Пять украинских дронов атаковали свинокомплекс в Брянской области - РИА Новости, 24.07.2025

Пять украинских дронов атаковали свинокомплекс в Брянской области

Пять БПЛА атаковали свинокомплекс "Мираторга" в Климовском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщила компания в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:37:00+03:00

2025-07-24T16:37:00+03:00

2025-07-24T16:37:00+03:00

происшествия

климовский район

брянская область

мираторг

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пять БПЛА атаковали свинокомплекс "Мираторга" в Климовском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Сразу пять БПЛА атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области. Один из дронов повредил кровлю корпуса предприятия, произошло возгорание. В настоящий момент горение локализовано. К счастью, никто из сотрудников не пострадал", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

климовский район

брянская область

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происшествия, климовский район, брянская область, мираторг