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Пять украинских дронов атаковали свинокомплекс в Брянской области
Пять украинских дронов атаковали свинокомплекс в Брянской области - РИА Новости, 24.07.2025
Пять украинских дронов атаковали свинокомплекс в Брянской области
Пять БПЛА атаковали свинокомплекс "Мираторга" в Климовском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщила компания в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:37:00+03:00
2025-07-24T16:37:00+03:00
2025-07-24T16:37:00+03:00
происшествия
климовский район
брянская область
мираторг
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пять БПЛА атаковали свинокомплекс "Мираторга" в Климовском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Сразу пять БПЛА атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области. Один из дронов повредил кровлю корпуса предприятия, произошло возгорание. В настоящий момент горение локализовано. К счастью, никто из сотрудников не пострадал", - говорится в сообщении.
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климовский район
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происшествия, климовский район, брянская область, мираторг
Происшествия, Климовский район, Брянская область, Мираторг
Пять украинских дронов атаковали свинокомплекс в Брянской области
Пять БПЛА ВСУ атаковали свинокомплекс "Мираторга" в Брянской области