https://ria.ru/20250724/suveyda-2031194050.html

Житель Сувейды рассказал о ситуации в городе после объявленного перемирия

Житель Сувейды рассказал о ситуации в городе после объявленного перемирия - РИА Новости, 24.07.2025

Житель Сувейды рассказал о ситуации в городе после объявленного перемирия

Режим прекращения огня в городе Сувейда на юге Сирии сохраняется, на улицах не слышно стрельбы, однако они остаются пустыми, рассказал РИА Новости местный... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:37:00+03:00

2025-07-24T16:37:00+03:00

2025-07-24T16:37:00+03:00

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БЕЙРУТ, 24 июл - РИА Новости. Режим прекращения огня в городе Сувейда на юге Сирии сохраняется, на улицах не слышно стрельбы, однако они остаются пустыми, рассказал РИА Новости местный житель, потерявший 30 человек из числа своих близких, адвокат Мотаз Родван. "Большое число мирных жителей были убиты прямо в своих машинах и домах. Несколько представителей духовенства были обезглавлены. Сейчас на улицах почти нет людей, все магазины закрыты, но и не слышно стрельбы, значит перемирие сохраняется", - сказал Родван. По его словам, практически на всех улицах видны следы разрушений и поджогов жилых зданий и магазинов. Он отметил, что в ходе боестолкновений вошедшие в город танки беспорядочно стреляли по жилым зданиям, во многих из которых пытались спрятаться обычные горожане с семьями. "Танки и другая бронетехника намеренно ездили поверх гражданских припаркованных машин чтобы раздавить их", - добавил Родван. Собеседник агентства также отметил, что до вступления в силу режима прекращения огня боевики устроили массовую казнь на площади, без суда расстреляв несколько молодых людей. "Среди казненных из моей семьи по фамилии Родван было 15 человек, еще столько же были убиты при других обстоятельствах, все они были гражданскими, после чего над телами издевались", - добавил он. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 19 июля объявил о вступления в силу режима прекращения огня. В течение последующих дней происходили нарушения перемирия и столкновения в разных районах провинции Сувейда. Тем временем, из Сувейды продолжается эвакуация мирных жителей. К вечеру среды было объявлено об эвакуации более 3,7 тысячи семей. Число пунктов временного размещения в Дераа выросло с 13 до 50. Также в среду в Сувейду прибыла колонна ООН для эвакуации своих сотрудников. В тот же день в провинцию прибыл гуманитарный конвой Сирийского красного полумесяца, доставивший муку, продуктовые наборы, медикаменты и топливо, а также генераторы для обеспечения больниц и водяных насосов электричеством. Тринадцатого июля появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли около 560 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. В свою очередь правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают, что число погибших в Сувейде превысило 1 тысячу человек.

https://ria.ru/20250723/voz-2030916328.html

https://ria.ru/20250722/siriya-2030685543.html

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в мире, сирия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, оон