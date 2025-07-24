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В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:16 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sumy-2031246542.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 24.07.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:16:00+03:00
2025-07-24T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумы
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 18.23 мск воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. "В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250714/moskalkova-2029015695.html
россия
сумы
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россия, сумы, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома
Вид на соседний дом через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 18.23 мск воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
"В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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