https://ria.ru/20250724/sud-2031269300.html
Заседание суда по делу экс-ректора БФУ пройдет 5 августа
Заседание суда по делу экс-ректора БФУ пройдет 5 августа - РИА Новости, 24.07.2025
Заседание суда по делу экс-ректора БФУ пройдет 5 августа
Первое заседание суда по делу экс-ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной пройдет 5 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:21:00+03:00
2025-07-24T21:21:00+03:00
2025-07-24T21:21:00+03:00
происшествия
калининград
александр федоров (следственный комитет)
балтийский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 24 июл - РИА Новости. Первое заседание суда по делу экс-ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной пройдет 5 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года Федоров и его заместитель Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Отмечается, что премии присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. Подчеркивается, что в преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета. Как полагает СК, сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей. В четверг в суде Калининграда состоялось предварительное заседание в закрытом режиме. "По итогу предварительного слушания назначено основное судебное заседание по делу в отношении Федорова и Мялкиной на 5 августа в 14.00 (15.00 мск). Заседание пройдёт в открытом режиме в Ленинградском районном суде", - сказали в пресс-службе. Экс-ректор Федоров и проректор по экономике и развитию Мялкина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ленинградский районный суд города Калининграда 10 июля 2024 года арестовал ректора БФУ Федорова и его заместителя Мялкину. Позже Мялкиной изменили меру пресечения на домашний арест. Федоров остается под стражей. СК 2 июля сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета и его заместителя, оно направлено в суд.
https://ria.ru/20250702/rektor-2026789233.html
https://ria.ru/20250720/arest-2030236292.html
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происшествия, калининград, александр федоров (следственный комитет), балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Александр Федоров (Следственный Комитет), Балтийский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ)
Заседание суда по делу экс-ректора БФУ пройдет 5 августа
Первое заседание суда по делу экс-ректора БФУ пройдет 5 августа в Калининграде