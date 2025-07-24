https://ria.ru/20250724/sud-2031269300.html

Заседание суда по делу экс-ректора БФУ пройдет 5 августа

Заседание суда по делу экс-ректора БФУ пройдет 5 августа - РИА Новости, 24.07.2025

Заседание суда по делу экс-ректора БФУ пройдет 5 августа

Первое заседание суда по делу экс-ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной пройдет 5 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T21:21:00+03:00

2025-07-24T21:21:00+03:00

2025-07-24T21:21:00+03:00

происшествия

калининград

александр федоров (следственный комитет)

балтийский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 24 июл - РИА Новости. Первое заседание суда по делу экс-ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной пройдет 5 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года Федоров и его заместитель Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Отмечается, что премии присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. Подчеркивается, что в преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета. Как полагает СК, сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей. В четверг в суде Калининграда состоялось предварительное заседание в закрытом режиме. "По итогу предварительного слушания назначено основное судебное заседание по делу в отношении Федорова и Мялкиной на 5 августа в 14.00 (15.00 мск). Заседание пройдёт в открытом режиме в Ленинградском районном суде", - сказали в пресс-службе. Экс-ректор Федоров и проректор по экономике и развитию Мялкина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ленинградский районный суд города Калининграда 10 июля 2024 года арестовал ректора БФУ Федорова и его заместителя Мялкину. Позже Мялкиной изменили меру пресечения на домашний арест. Федоров остается под стражей. СК 2 июля сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета и его заместителя, оно направлено в суд.

https://ria.ru/20250702/rektor-2026789233.html

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происшествия, калининград, александр федоров (следственный комитет), балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)