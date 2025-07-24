https://ria.ru/20250724/sud-2031249645.html

Суд арестовал управделами губернатора Челябинской области

Суд арестовал управделами губернатора Челябинской области - РИА Новости, 24.07.2025

Суд арестовал управделами губернатора Челябинской области

Басманный суд Москвы арестовал управделами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского по делу о превышении полномочий, по которому также РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:35:00+03:00

2025-07-24T19:35:00+03:00

2025-07-24T19:44:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал управделами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского по делу о превышении полномочий, по которому также проходит бывший замгубернатора Александр Богашов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября 2025 года", - огласил решение судья.Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили о задержании бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса (часть 3 статьи 286 УК РФ).Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва), пояснял собеседник агентства.Ранее Богашова и Белоусова также заключили под стражу до сентября.По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.

https://ria.ru/20250724/simonenko-2031156261.html

https://ria.ru/20250722/arest-2030705713.html

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