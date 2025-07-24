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Суд запретил Каменщику выезд из России - РИА Новости, 24.07.2025
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19:08 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sud-2031244935.html
Суд запретил Каменщику выезд из России
Суд запретил Каменщику выезд из России - РИА Новости, 24.07.2025
Суд запретил Каменщику выезд из России
Арбитражный суд Московской области в деле по иску ООО "Домодедово Карго", отвечающего за грузовое направление деятельности аэропорта, к связанной с бывшим... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:08:00+03:00
2025-07-24T19:08:00+03:00
россия
багамские острова
московская область (подмосковье)
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области в деле по иску ООО "Домодедово Карго", отвечающего за грузовое направление деятельности аэропорта, к связанной с бывшим бенефициаром авиагавани "Домодедово" Дмитрием Каменщиком иностранной компании Alamo II Limited, временно ограничил Каменщику выезд за пределы России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее такие же обеспечительные меры в виде временного запрета Каменщику покидать Россию были приняты в рамках дела по иску Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства активов аэропорта. "Домодедово Карго" в своем иске требует признать недействительным (ничтожным) договор процентного займа от 29 ноября 2023 года, по которому истец выдал 57,8 миллиона долларов ответчику, и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ответчика суммы займа. В иске говорится, что находившееся в тот период под контролем иностранного инвестора ООО "Домодедово Карго", "заключило кабальную сделку" с Alamo II Limited, в результате чего в пользу зарегистрированной на Багамских островах (включены в перечень недружественных государств) компании, номинальным акционером которой является Каменщик, были выведены денежные средства. Как указал истец в заявлении о принятии обеспечительных мер, в тот же день, что и оспариваемая сделка, Каменщик заключил договор беспроцентного займа с заемщиком ООО "Домодедово Карго", по которому передал компании 57,8 миллиона долларов, "тем самым поставив ООО "Домодедово Карго" в прямую финансовую зависимость". "Указанный договор был заключен в ту же дату… и на ту же сумму… что и сделка, которая является предметом настоящего иска. Это указывает на наличие признаков финансовой схемы по выводу денежных средств в иностранные юрисдикции", - приводится в определении суда аргументация истца. Кроме того, отметил суд, заявителю стало известно о том, что незадолго до заключения ничтожного договора займа с ООО "Домодедово Карго" Каменщик 9 октября 2023 года заключил договор беспроцентного займа с Alamo II Limited на ту же сумму – 57,8 миллиона долларов. Как отметил суд, удовлетворяя ходатайство об обеспечительных мерах, сумма займа "получена лицом, инкорпорированным в недружественном государстве без учета действующих ограничений, направленных на обеспечение контроля за крупными финансовыми операциями в пользу компаний из присоединившихся к антироссийским санкциям стран". Арбитражный суд Московской области в июне по иску Генпрокуратуры России признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта "Домодедово", совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта.
https://ria.ru/20250722/domodedovo-2030717334.html
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россия
багамские острова
московская область (подмосковье)
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россия, багамские острова, московская область (подмосковье), дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Багамские Острова, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Общество
Суд запретил Каменщику выезд из России

Суд запретил Каменщику выезд из России из-за иска ООО "Домодедово Карго"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДмитрий Каменщик
Дмитрий Каменщик - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Дмитрий Каменщик. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области в деле по иску ООО "Домодедово Карго", отвечающего за грузовое направление деятельности аэропорта, к связанной с бывшим бенефициаром авиагавани "Домодедово" Дмитрием Каменщиком иностранной компании Alamo II Limited, временно ограничил Каменщику выезд за пределы России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее такие же обеспечительные меры в виде временного запрета Каменщику покидать Россию были приняты в рамках дела по иску Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства активов аэропорта.
Вид на Московский аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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"Домодедово Карго" в своем иске требует признать недействительным (ничтожным) договор процентного займа от 29 ноября 2023 года, по которому истец выдал 57,8 миллиона долларов ответчику, и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ответчика суммы займа.
В иске говорится, что находившееся в тот период под контролем иностранного инвестора ООО "Домодедово Карго", "заключило кабальную сделку" с Alamo II Limited, в результате чего в пользу зарегистрированной на Багамских островах (включены в перечень недружественных государств) компании, номинальным акционером которой является Каменщик, были выведены денежные средства.
Как указал истец в заявлении о принятии обеспечительных мер, в тот же день, что и оспариваемая сделка, Каменщик заключил договор беспроцентного займа с заемщиком ООО "Домодедово Карго", по которому передал компании 57,8 миллиона долларов, "тем самым поставив ООО "Домодедово Карго" в прямую финансовую зависимость".
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"Указанный договор был заключен в ту же дату… и на ту же сумму… что и сделка, которая является предметом настоящего иска. Это указывает на наличие признаков финансовой схемы по выводу денежных средств в иностранные юрисдикции", - приводится в определении суда аргументация истца.
Кроме того, отметил суд, заявителю стало известно о том, что незадолго до заключения ничтожного договора займа с ООО "Домодедово Карго" Каменщик 9 октября 2023 года заключил договор беспроцентного займа с Alamo II Limited на ту же сумму – 57,8 миллиона долларов.
Как отметил суд, удовлетворяя ходатайство об обеспечительных мерах, сумма займа "получена лицом, инкорпорированным в недружественном государстве без учета действующих ограничений, направленных на обеспечение контроля за крупными финансовыми операциями в пользу компаний из присоединившихся к антироссийским санкциям стран".
Арбитражный суд Московской области в июне по иску Генпрокуратуры России признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта "Домодедово", совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта.
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Суд удовлетворил иск о передаче аэропорта Домодедово государству
17 июня, 17:01
 
РоссияБагамские ОстроваМосковская область (Подмосковье)Дмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Генеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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