https://ria.ru/20250724/sud-2031244935.html

Суд запретил Каменщику выезд из России

Суд запретил Каменщику выезд из России - РИА Новости, 24.07.2025

Суд запретил Каменщику выезд из России

Арбитражный суд Московской области в деле по иску ООО "Домодедово Карго", отвечающего за грузовое направление деятельности аэропорта, к связанной с бывшим... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:08:00+03:00

2025-07-24T19:08:00+03:00

2025-07-24T19:08:00+03:00

россия

багамские острова

московская область (подмосковье)

дмитрий каменщик

домодедово (аэропорт)

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области в деле по иску ООО "Домодедово Карго", отвечающего за грузовое направление деятельности аэропорта, к связанной с бывшим бенефициаром авиагавани "Домодедово" Дмитрием Каменщиком иностранной компании Alamo II Limited, временно ограничил Каменщику выезд за пределы России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее такие же обеспечительные меры в виде временного запрета Каменщику покидать Россию были приняты в рамках дела по иску Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства активов аэропорта. "Домодедово Карго" в своем иске требует признать недействительным (ничтожным) договор процентного займа от 29 ноября 2023 года, по которому истец выдал 57,8 миллиона долларов ответчику, и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ответчика суммы займа. В иске говорится, что находившееся в тот период под контролем иностранного инвестора ООО "Домодедово Карго", "заключило кабальную сделку" с Alamo II Limited, в результате чего в пользу зарегистрированной на Багамских островах (включены в перечень недружественных государств) компании, номинальным акционером которой является Каменщик, были выведены денежные средства. Как указал истец в заявлении о принятии обеспечительных мер, в тот же день, что и оспариваемая сделка, Каменщик заключил договор беспроцентного займа с заемщиком ООО "Домодедово Карго", по которому передал компании 57,8 миллиона долларов, "тем самым поставив ООО "Домодедово Карго" в прямую финансовую зависимость". "Указанный договор был заключен в ту же дату… и на ту же сумму… что и сделка, которая является предметом настоящего иска. Это указывает на наличие признаков финансовой схемы по выводу денежных средств в иностранные юрисдикции", - приводится в определении суда аргументация истца. Кроме того, отметил суд, заявителю стало известно о том, что незадолго до заключения ничтожного договора займа с ООО "Домодедово Карго" Каменщик 9 октября 2023 года заключил договор беспроцентного займа с Alamo II Limited на ту же сумму – 57,8 миллиона долларов. Как отметил суд, удовлетворяя ходатайство об обеспечительных мерах, сумма займа "получена лицом, инкорпорированным в недружественном государстве без учета действующих ограничений, направленных на обеспечение контроля за крупными финансовыми операциями в пользу компаний из присоединившихся к антироссийским санкциям стран". Арбитражный суд Московской области в июне по иску Генпрокуратуры России признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта "Домодедово", совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта.

https://ria.ru/20250722/domodedovo-2030717334.html

https://ria.ru/20250724/domodedovo-2031057102.html

https://ria.ru/20250617/sud-2023368578.html

россия

багамские острова

московская область (подмосковье)

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россия, багамские острова, московская область (подмосковье), дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, общество