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Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Челябинской области

Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Челябинской области - РИА Новости, 24.07.2025

Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Челябинской области

Басманный суд Москвы по просьбе следствия закрыл процесс по избранию меры пресечения бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Богашову по делу о... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:18:00+03:00

2025-07-24T18:18:00+03:00

2025-07-24T18:18:00+03:00

происшествия

москва

челябинская область

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы по просьбе следствия закрыл процесс по избранию меры пресечения бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Богашову по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Провести судебное заседание в закрытом режиме", - огласил решение судья. По словам следователя, в деле присутствуют сведения, не подлежащие разглашению. Защита также поддержала его позицию, уточнив, что на заседании будут озвучены сведения, составляющие врачебную и профессиональную тайну.

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671790.html

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происшествия, москва, челябинская область