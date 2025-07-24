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Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Челябинской области
Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Челябинской области - РИА Новости, 24.07.2025
Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Челябинской области
Басманный суд Москвы по просьбе следствия закрыл процесс по избранию меры пресечения бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Богашову по делу о... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:18:00+03:00
2025-07-24T18:18:00+03:00
2025-07-24T18:18:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы по просьбе следствия закрыл процесс по избранию меры пресечения бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Богашову по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Провести судебное заседание в закрытом режиме", - огласил решение судья. По словам следователя, в деле присутствуют сведения, не подлежащие разглашению. Защита также поддержала его позицию, уточнив, что на заседании будут озвучены сведения, составляющие врачебную и профессиональную тайну.
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происшествия, москва, челябинская область
Происшествия, Москва, Челябинская область
Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Челябинской области
Суд выберет меру пресечения экс-замгубернатора Богашову в закрытом режиме