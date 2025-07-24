Рейтинг@Mail.ru
Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Челябинской области - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sud-2031234268.html
Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Челябинской области
Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Челябинской области - РИА Новости, 24.07.2025
Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Челябинской области
Басманный суд Москвы по просьбе следствия закрыл процесс по избранию меры пресечения бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Богашову по делу о... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:18:00+03:00
2025-07-24T18:18:00+03:00
происшествия
москва
челябинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031232653_0:304:3072:2032_1920x0_80_0_0_bed4c85b6addd8d395051084d05894a7.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы по просьбе следствия закрыл процесс по избранию меры пресечения бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Богашову по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Провести судебное заседание в закрытом режиме", - огласил решение судья. По словам следователя, в деле присутствуют сведения, не подлежащие разглашению. Защита также поддержала его позицию, уточнив, что на заседании будут озвучены сведения, составляющие врачебную и профессиональную тайну.
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671790.html
москва
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031232653_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ee7de5ecf382502bca2073290cdf924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, челябинская область
Происшествия, Москва, Челябинская область
Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Челябинской области

Суд выберет меру пресечения экс-замгубернатора Богашову в закрытом режиме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов в Басманном суде Москвы
Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы по просьбе следствия закрыл процесс по избранию меры пресечения бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Богашову по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Провести судебное заседание в закрытом режиме", - огласил решение судья.
По словам следователя, в деле присутствуют сведения, не подлежащие разглашению. Защита также поддержала его позицию, уточнив, что на заседании будут озвучены сведения, составляющие врачебную и профессиональную тайну.
Приговор бывшему губернатору Курской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Суд арестовал экс-главу Курской области Смирнова по делу о мошенничестве
16 апреля, 19:44
 
ПроисшествияМоскваЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала