https://ria.ru/20250724/sud-2031227285.html
Суд арестовал полицейского по делу о получении взятки от сотрудников Baza
Суд арестовал полицейского по делу о получении взятки от сотрудников Baza - РИА Новости, 24.07.2025
Суд арестовал полицейского по делу о получении взятки от сотрудников Baza
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова по делу о получении взяток от сотрудников... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:05:00+03:00
2025-07-24T18:05:00+03:00
2025-07-24T18:44:00+03:00
обыски в офисе telegram-канала baza
происшествия
москва
россия
белгород
глеб трифонов
telegram-канал baza
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова по делу о получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Селиванова Александра Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья.Он будет находиться в СИЗО как минимум до 20 сентября.Селиванова обвиняют в превышении должностных полномочий и двух эпизодах получения взятки.Он полностью признал вину в получении взяток и просил не заключать его под стражу, так как он сотрудничает со следствием и готов по первому требованию прибыть в правоохранительные органы.Позже этот же суд рассмотрит ходатайства об аресте двух других фигурантов, которым предъявили обвинения по аналогичным статьям.Фигурантов задержали в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, их доставили в Москву.По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.Во вторник утром в офисе канала Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК России сообщил, что главный редактор издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки.В среду Замоскворецкий районный суд арестовал главного редактора, а также сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признали.
https://ria.ru/20250723/mvd-2030909915.html
https://ria.ru/20250723/prestuplenie-2030906720.html
https://ria.ru/20250723/zhurnalist-2030917977.html
москва
россия
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обыски в офисе telegram-канала baza, происшествия, москва, россия, белгород, глеб трифонов, telegram-канал baza, следственный комитет россии (ск рф)
Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Происшествия, Москва, Россия, Белгород, Глеб Трифонов, Telegram-канал Baza, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал полицейского по делу о получении взятки от сотрудников Baza
Полицейского из Белгорода арестовали по делу о взятке от сотрудников канала Baza