https://ria.ru/20250724/sud-2031227285.html

Суд арестовал полицейского по делу о получении взятки от сотрудников Baza

Суд арестовал полицейского по делу о получении взятки от сотрудников Baza - РИА Новости, 24.07.2025

Суд арестовал полицейского по делу о получении взятки от сотрудников Baza

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова по делу о получении взяток от сотрудников... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:05:00+03:00

2025-07-24T18:05:00+03:00

2025-07-24T18:44:00+03:00

обыски в офисе telegram-канала baza

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова по делу о получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Селиванова Александра Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья.Он будет находиться в СИЗО как минимум до 20 сентября.Селиванова обвиняют в превышении должностных полномочий и двух эпизодах получения взятки.Он полностью признал вину в получении взяток и просил не заключать его под стражу, так как он сотрудничает со следствием и готов по первому требованию прибыть в правоохранительные органы.Позже этот же суд рассмотрит ходатайства об аресте двух других фигурантов, которым предъявили обвинения по аналогичным статьям.Фигурантов задержали в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, их доставили в Москву.По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.Во вторник утром в офисе канала Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК России сообщил, что главный редактор издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки.В среду Замоскворецкий районный суд арестовал главного редактора, а также сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признали.

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https://ria.ru/20250723/zhurnalist-2030917977.html

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