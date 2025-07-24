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Суд арестовал полицейского по делу о получении взятки от сотрудников Baza - РИА Новости, 24.07.2025
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18:05 24.07.2025 (обновлено: 18:44 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/sud-2031227285.html
Суд арестовал полицейского по делу о получении взятки от сотрудников Baza
Суд арестовал полицейского по делу о получении взятки от сотрудников Baza - РИА Новости, 24.07.2025
Суд арестовал полицейского по делу о получении взятки от сотрудников Baza
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова по делу о получении взяток от сотрудников... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:05:00+03:00
2025-07-24T18:44:00+03:00
обыски в офисе telegram-канала baza
происшествия
москва
россия
белгород
глеб трифонов
telegram-канал baza
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова по делу о получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Селиванова Александра Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья.Он будет находиться в СИЗО как минимум до 20 сентября.Селиванова обвиняют в превышении должностных полномочий и двух эпизодах получения взятки.Он полностью признал вину в получении взяток и просил не заключать его под стражу, так как он сотрудничает со следствием и готов по первому требованию прибыть в правоохранительные органы.Позже этот же суд рассмотрит ходатайства об аресте двух других фигурантов, которым предъявили обвинения по аналогичным статьям.Фигурантов задержали в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, их доставили в Москву.По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.Во вторник утром в офисе канала Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК России сообщил, что главный редактор издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки.В среду Замоскворецкий районный суд арестовал главного редактора, а также сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признали.
https://ria.ru/20250723/mvd-2030909915.html
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обыски в офисе telegram-канала baza, происшествия, москва, россия, белгород, глеб трифонов, telegram-канал baza, следственный комитет россии (ск рф)
Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Происшествия, Москва, Россия, Белгород, Глеб Трифонов, Telegram-канал Baza, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал полицейского по делу о получении взятки от сотрудников Baza

Полицейского из Белгорода арестовали по делу о взятке от сотрудников канала Baza

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова по делу о получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Селиванова Александра Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья.
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Он будет находиться в СИЗО как минимум до 20 сентября.
Селиванова обвиняют в превышении должностных полномочий и двух эпизодах получения взятки.
Он полностью признал вину в получении взяток и просил не заключать его под стражу, так как он сотрудничает со следствием и готов по первому требованию прибыть в правоохранительные органы.
Позже этот же суд рассмотрит ходатайства об аресте двух других фигурантов, которым предъявили обвинения по аналогичным статьям.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Главреду Telegram-канала Baza вменяют три эпизода коррупции
23 июля, 17:40
Фигурантов задержали в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, их доставили в Москву.
По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.
Во вторник утром в офисе канала Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК России сообщил, что главный редактор издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки.
В среду Замоскворецкий районный суд арестовал главного редактора, а также сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признали.
Медиаменеджер, журналист Арам Габрелянов в Замоскворецком районном суде Москвы во время избрания меры пресечения главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Обыски в офисе Telegram-канала BazaПроисшествияМоскваРоссияБелгородГлеб ТрифоновTelegram-канал BazaСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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