https://ria.ru/20250724/sud-2031173396.html

Экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег бойцов СВО

Экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег бойцов СВО - РИА Новости, 24.07.2025

Экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег бойцов СВО

Суд приговорил бывшего депутата Клинцовского городского совета народных депутатов в Брянской области Владимира Реука, обманом похищавшего деньги участников... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:31:00+03:00

2025-07-24T15:31:00+03:00

2025-07-24T15:31:00+03:00

происшествия

россия

брянская область

брянский областной суд

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд приговорил бывшего депутата Клинцовского городского совета народных депутатов в Брянской области Владимира Реука, обманом похищавшего деньги участников спецоперации с целью обогащения, к 8 годам колонии за мошенничество, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Об аресте Реука Брянский областной суд сообщал в июле прошлого года. Источник сообщал РИА Новости, что фигуранта обвиняют в мошенничестве, связанном с денежными выплатами участникам СВО. По версии следствия, Реук, являясь депутатом Клинцовского городского совета народных депутатов, обманом похищал деньги участников специальной военной операции, обещая им содействие в получении государственных наград и выплат за ранения, а также содействие в освобождении от дальнейшего прохождения военной службы. "Клинцовский городской суд вынес приговор бывшему депутату Клинцовского городского совета народных депутатов Владимиру Реуку, признанному виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах", – говорится в сообщении. По данным ведомства, фигуранта признали виновным по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) и трем эпизодам по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Отмечается, что Реук использовал свой высокий социально значимый статус выборного должностного лица органа представительной власти, а также лица, оказывающего гуманитарную помощь подразделениям ВС РФ и обманом похищал деньги участников спецоперации с целью увеличения собственного благосостояния. Виновным себя подсудимый не признал. "По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, виновному окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 000 рублей", – добавили в суде. Также бывшего депутата на 3 года лишили права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления, указывается в сообщении.

https://ria.ru/20250430/sud-2014487742.html

https://ria.ru/20250718/yugra-2029934440.html

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происшествия, россия, брянская область, брянский областной суд