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Экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег бойцов СВО - РИА Новости, 24.07.2025
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15:31 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sud-2031173396.html
Экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег бойцов СВО
Экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег бойцов СВО - РИА Новости, 24.07.2025
Экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег бойцов СВО
Суд приговорил бывшего депутата Клинцовского городского совета народных депутатов в Брянской области Владимира Реука, обманом похищавшего деньги участников... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:31:00+03:00
2025-07-24T15:31:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
брянский областной суд
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд приговорил бывшего депутата Клинцовского городского совета народных депутатов в Брянской области Владимира Реука, обманом похищавшего деньги участников спецоперации с целью обогащения, к 8 годам колонии за мошенничество, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Об аресте Реука Брянский областной суд сообщал в июле прошлого года. Источник сообщал РИА Новости, что фигуранта обвиняют в мошенничестве, связанном с денежными выплатами участникам СВО. По версии следствия, Реук, являясь депутатом Клинцовского городского совета народных депутатов, обманом похищал деньги участников специальной военной операции, обещая им содействие в получении государственных наград и выплат за ранения, а также содействие в освобождении от дальнейшего прохождения военной службы. "Клинцовский городской суд вынес приговор бывшему депутату Клинцовского городского совета народных депутатов Владимиру Реуку, признанному виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах", – говорится в сообщении. По данным ведомства, фигуранта признали виновным по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) и трем эпизодам по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Отмечается, что Реук использовал свой высокий социально значимый статус выборного должностного лица органа представительной власти, а также лица, оказывающего гуманитарную помощь подразделениям ВС РФ и обманом похищал деньги участников спецоперации с целью увеличения собственного благосостояния. Виновным себя подсудимый не признал. "По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, виновному окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 000 рублей", – добавили в суде. Также бывшего депутата на 3 года лишили права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления, указывается в сообщении.
https://ria.ru/20250430/sud-2014487742.html
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происшествия, россия, брянская область, брянский областной суд
Происшествия, Россия, Брянская область, Брянский областной суд
Экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег бойцов СВО

Экс-депутат Реук получил 8 лет колонии за хищение денег бойцов СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд приговорил бывшего депутата Клинцовского городского совета народных депутатов в Брянской области Владимира Реука, обманом похищавшего деньги участников спецоперации с целью обогащения, к 8 годам колонии за мошенничество, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Об аресте Реука Брянский областной суд сообщал в июле прошлого года. Источник сообщал РИА Новости, что фигуранта обвиняют в мошенничестве, связанном с денежными выплатами участникам СВО. По версии следствия, Реук, являясь депутатом Клинцовского городского совета народных депутатов, обманом похищал деньги участников специальной военной операции, обещая им содействие в получении государственных наград и выплат за ранения, а также содействие в освобождении от дальнейшего прохождения военной службы.
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"Клинцовский городской суд вынес приговор бывшему депутату Клинцовского городского совета народных депутатов Владимиру Реуку, признанному виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигуранта признали виновным по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) и трем эпизодам по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Отмечается, что Реук использовал свой высокий социально значимый статус выборного должностного лица органа представительной власти, а также лица, оказывающего гуманитарную помощь подразделениям ВС РФ и обманом похищал деньги участников спецоперации с целью увеличения собственного благосостояния. Виновным себя подсудимый не признал.
"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, виновному окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 000 рублей", – добавили в суде.
Также бывшего депутата на 3 года лишили права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления, указывается в сообщении.
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