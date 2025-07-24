https://ria.ru/20250724/sud-2031171189.html
Зампрокурора Домодедово обвинили в превышении должностных полномочий
Зампрокурора Домодедово обвинили в превышении должностных полномочий - РИА Новости, 24.07.2025
Зампрокурора Домодедово обвинили в превышении должностных полномочий
Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий первому заместителю Домодедовского городского прокурора по делу о превышении... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:20:00+03:00
2025-07-24T15:20:00+03:00
2025-07-24T15:20:00+03:00
происшествия
москва
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий первому заместителю Домодедовского городского прокурора по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Хлюстова Вадима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ", - рассказали в суде. За превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий Хлюстову грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
https://ria.ru/20250513/delo-2016615158.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Москва, Домодедово (аэропорт)
Зампрокурора Домодедово обвинили в превышении должностных полномочий
Суд арестовал первого зампрокурора Домодедово по делу о превышении полномочий