https://ria.ru/20250724/sud-2031171189.html

Зампрокурора Домодедово обвинили в превышении должностных полномочий

Зампрокурора Домодедово обвинили в превышении должностных полномочий - РИА Новости, 24.07.2025

Зампрокурора Домодедово обвинили в превышении должностных полномочий

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий первому заместителю Домодедовского городского прокурора по делу о превышении... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:20:00+03:00

2025-07-24T15:20:00+03:00

2025-07-24T15:20:00+03:00

происшествия

москва

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий первому заместителю Домодедовского городского прокурора по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Хлюстова Вадима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ", - рассказали в суде. За превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий Хлюстову грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

https://ria.ru/20250513/delo-2016615158.html

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происшествия, москва, домодедово (аэропорт)