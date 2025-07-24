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Зампрокурора Домодедово обвинили в превышении должностных полномочий - РИА Новости, 24.07.2025
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15:20 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sud-2031171189.html
Зампрокурора Домодедово обвинили в превышении должностных полномочий
Зампрокурора Домодедово обвинили в превышении должностных полномочий - РИА Новости, 24.07.2025
Зампрокурора Домодедово обвинили в превышении должностных полномочий
Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий первому заместителю Домодедовского городского прокурора по делу о превышении... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:20:00+03:00
2025-07-24T15:20:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий первому заместителю Домодедовского городского прокурора по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Хлюстова Вадима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ", - рассказали в суде. За превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий Хлюстову грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
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происшествия, москва, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Москва, Домодедово (аэропорт)
Зампрокурора Домодедово обвинили в превышении должностных полномочий

Суд арестовал первого зампрокурора Домодедово по делу о превышении полномочий

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий первому заместителю Домодедовского городского прокурора по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Хлюстова Вадима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ", - рассказали в суде.
За превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий Хлюстову грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
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