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Суд в Екатеринбурге продолжит рассмотрение дела отца Волкова* - РИА Новости, 24.07.2025
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12:02 24.07.2025 (обновлено: 12:11 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/sud-2031098439.html
Суд в Екатеринбурге продолжит рассмотрение дела отца Волкова*
Суд в Екатеринбурге продолжит рассмотрение дела отца Волкова* - РИА Новости, 24.07.2025
Суд в Екатеринбурге продолжит рассмотрение дела отца Волкова*
Кировский районный суд Екатеринбурга продолжит 2 сентября рассмотрение дела обвиняемого в финансировании экстремистской организации Михаила Волкова** - отца... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:02:00+03:00
2025-07-24T12:11:00+03:00
россия
екатеринбург
михаил волков
леонид волков
фонд борьбы с коррупцией
уральский федеральный университет
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга продолжит 2 сентября рассмотрение дела обвиняемого в финансировании экстремистской организации Михаила Волкова** - отца иноагента Леонида Волкова*, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Следующее заседание будет 2 сентября, первое уже было, оно продлилось примерно пять минут, его отложили", – сказала собеседница агентства, уточнив, что процесс проходит в открытом режиме. В суде добавили, что фигуранту вменяют часть 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, организации). Максимальное наказание – лишение свободы от трех до восьми лет. В карточке дела также указано, что первое заседание было отложено из-за неявки защитника. Волков-старший** был задержан утром 3 апреля в Екатеринбурге по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"***, против него возбудили уголовное дело, рассказывали РИА Новости в силовых структурах. Позднее в отношении него была избрана подписка о невыезде. В пресс-службе Уральского федерального университета поясняли агентству, что Михаил Волков** был их профессором, но с 19 февраля "перестал быть сотрудником" их вуза. Михаил** и Леонид* Волковы включены в перечень террористов и экстремистов в России.* Физическое лицо, признанное иноагентом и включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов** Физическое лицо, включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов*** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
https://ria.ru/20250723/sud-2030747714.html
россия
екатеринбург
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россия, екатеринбург, михаил волков, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, уральский федеральный университет, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Екатеринбург, Михаил Волков, Леонид Волков, Фонд борьбы с коррупцией, Уральский федеральный университет, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд в Екатеринбурге продолжит рассмотрение дела отца Волкова*

Суд продолжит 2 сентября рассмотрение дела отца иноагента Волкова

© Фото : ФСБ РоссииМихаил Волков**
Михаил Волков** - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : ФСБ России
Михаил Волков**. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга продолжит 2 сентября рассмотрение дела обвиняемого в финансировании экстремистской организации Михаила Волкова** - отца иноагента Леонида Волкова*, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Следующее заседание будет 2 сентября, первое уже было, оно продлилось примерно пять минут, его отложили", – сказала собеседница агентства, уточнив, что процесс проходит в открытом режиме.
В суде добавили, что фигуранту вменяют часть 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, организации). Максимальное наказание – лишение свободы от трех до восьми лет. В карточке дела также указано, что первое заседание было отложено из-за неявки защитника.
Волков-старший** был задержан утром 3 апреля в Екатеринбурге по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"***, против него возбудили уголовное дело, рассказывали РИА Новости в силовых структурах. Позднее в отношении него была избрана подписка о невыезде.
В пресс-службе Уральского федерального университета поясняли агентству, что Михаил Волков** был их профессором, но с 19 февраля "перестал быть сотрудником" их вуза.
Михаил** и Леонид* Волковы включены в перечень террористов и экстремистов в России.
* Физическое лицо, признанное иноагентом и включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** Физическое лицо, включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
*** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
Участник группы Каста Владислав Влади Лешкевич* - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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РоссияЕкатеринбургМихаил ВолковЛеонид ВолковФонд борьбы с коррупциейУральский федеральный университетФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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