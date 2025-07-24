Суд в Екатеринбурге продолжит рассмотрение дела отца Волкова*
Суд продолжит 2 сентября рассмотрение дела отца иноагента Волкова
© Фото : ФСБ РоссииМихаил Волков**
© Фото : ФСБ России
Михаил Волков**. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга продолжит 2 сентября рассмотрение дела обвиняемого в финансировании экстремистской организации Михаила Волкова** - отца иноагента Леонида Волкова*, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Следующее заседание будет 2 сентября, первое уже было, оно продлилось примерно пять минут, его отложили", – сказала собеседница агентства, уточнив, что процесс проходит в открытом режиме.
В суде добавили, что фигуранту вменяют часть 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, организации). Максимальное наказание – лишение свободы от трех до восьми лет. В карточке дела также указано, что первое заседание было отложено из-за неявки защитника.
Волков-старший** был задержан утром 3 апреля в Екатеринбурге по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"***, против него возбудили уголовное дело, рассказывали РИА Новости в силовых структурах. Позднее в отношении него была избрана подписка о невыезде.
В пресс-службе Уральского федерального университета поясняли агентству, что Михаил Волков** был их профессором, но с 19 февраля "перестал быть сотрудником" их вуза.
Михаил** и Леонид* Волковы включены в перечень террористов и экстремистов в России.
* Физическое лицо, признанное иноагентом и включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** Физическое лицо, включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
*** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
** Физическое лицо, включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
*** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована