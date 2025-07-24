https://ria.ru/20250724/sud-2031037723.html

Суд взыскал с фигурантов дела о реставрации на Соловках 19 миллионов рублей

Суд взыскал с фигурантов дела о реставрации на Соловках 19 миллионов рублей - РИА Новости, 24.07.2025

Суд взыскал с фигурантов дела о реставрации на Соловках 19 миллионов рублей

Симоновский суд Москвы взыскал более 19 миллионов рублей по иску заместителя генерального прокурора РФ с бывшего главы департамента Минкультуры РФ Владимира... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T07:46:00+03:00

2025-07-24T07:46:00+03:00

2025-07-24T07:46:00+03:00

происшествия

россия

москва

камбоджа

владимир цветнов

павел мосолов

соловки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы взыскал более 19 миллионов рублей по иску заместителя генерального прокурора РФ с бывшего главы департамента Минкультуры РФ Владимира Цветнова и еще трех человек за хищение денежных средств, выделенных для реставрации объектов Соловецкого архипелага, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, для реализации своего умысла в 2012-2016 годах соучастники заключили пять госконтрактов на проведение историко-культурных экспертиз объектов Соловецкого архипелага с подконтрольными им ООО "Лантана, ООО "Альт", ООО "Лас-Флорес групп", ООО "СмартФинанс", не обладавшими полномочиями на проведение вышеуказанных экспертиз, и организовали их исполнение по завышенной стоимости, после чего обеспечили подписание актов приемки выполненных работ и их оплату, чем причинили государству материальный ущерб в особо крупном размере. "Полученными денежными средствами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению. Потерпевшим по уголовному делу признано министерство культуры РФ, за которым оставлено право на удовлетворении гражданского иска", - следует из документов. Таким образом, суд солидарно взыскал порядка 19 миллионов 395 тысяч рублей с Владимира Цветнова, Татьяны Магдеевой, Павла Мосолова и Сергея Семикова. В мае 2023 года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил к срокам от двух до четырех лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, бывшего заместителя Павла Мосолова, коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом. Кроме того, в Россию из Камбоджи ранее экстрадировали Сергея Волкова, еще одного фигуранта уголовного дела.

https://ria.ru/20241124/sud-1985410889.html

https://ria.ru/20250723/delo-2030793069.html

россия

москва

камбоджа

соловки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, камбоджа, владимир цветнов, павел мосолов, соловки