https://ria.ru/20250724/sud-2031033422.html

Срок следствия по делу замглавы метрополитена Москвы продлили до 22 октября

Срок следствия по делу замглавы метрополитена Москвы продлили до 22 октября - РИА Новости, 24.07.2025

Срок следствия по делу замглавы метрополитена Москвы продлили до 22 октября

Басманный суд Москвы продлил до 22 октября срок предварительного следствия по уголовному делу первого заместителя начальника московского метрополитена,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T06:44:00+03:00

2025-07-24T06:44:00+03:00

2025-07-24T06:44:00+03:00

происшествия

белоруссия

мосинжпроект

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 22 октября срок предварительного следствия по уголовному делу первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова по делу о получении взятки в виде автомобиля марки Toyota RAV4 за утверждение качества полушпал по договору поставки для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более трех миллиардов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен в установленном законом порядке на три месяца, а всего до 12 месяцев, то есть до 22 октября 2025 года", - указывается в документах. Суд также продлил арест Дмитрию Дощатову до конца октября. По делу проходят четыре фигурант: заместитель руководителя московского метрополитена Дмитрий Дощатов, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер. Как ранее пояснял РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела, следователи установили, что АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более трех миллиардов рублей. Фигуранты договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. Для того чтобы получить разрешение на строительство новых линий из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Волынский дал взятку первому замглавы московского метрополитена Дмитрию Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4. За это Дощатов разрешил строительство новых линий из изготовленных некачественных полушпал. После этого фигуранты с помощью подконтрольной зарубежной фирмы "ЮАБ Мапид ЛТ" организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект". За нее они получили оплату более двух миллиардов рублей. Дощатов признал вину в получении взятки, как выяснило РИА новости из материалов дела (имеются в распоряжении редакции). Ранее источник рассказывал, что другой фигурант гендиректор АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Васильев также признал вину.

https://ria.ru/20250526/vzyatka-2019030579.html

https://ria.ru/20250718/peterburg-2029873104.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белоруссия, мосинжпроект