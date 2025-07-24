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Срок следствия по делу замглавы метрополитена Москвы продлили до 22 октября - РИА Новости, 24.07.2025
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06:44 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/sud-2031033422.html
Срок следствия по делу замглавы метрополитена Москвы продлили до 22 октября
Срок следствия по делу замглавы метрополитена Москвы продлили до 22 октября - РИА Новости, 24.07.2025
Срок следствия по делу замглавы метрополитена Москвы продлили до 22 октября
Басманный суд Москвы продлил до 22 октября срок предварительного следствия по уголовному делу первого заместителя начальника московского метрополитена,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T06:44:00+03:00
2025-07-24T06:44:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 22 октября срок предварительного следствия по уголовному делу первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова по делу о получении взятки в виде автомобиля марки Toyota RAV4 за утверждение качества полушпал по договору поставки для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более трех миллиардов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен в установленном законом порядке на три месяца, а всего до 12 месяцев, то есть до 22 октября 2025 года", - указывается в документах. Суд также продлил арест Дмитрию Дощатову до конца октября. По делу проходят четыре фигурант: заместитель руководителя московского метрополитена Дмитрий Дощатов, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер. Как ранее пояснял РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела, следователи установили, что АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более трех миллиардов рублей. Фигуранты договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. Для того чтобы получить разрешение на строительство новых линий из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Волынский дал взятку первому замглавы московского метрополитена Дмитрию Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4. За это Дощатов разрешил строительство новых линий из изготовленных некачественных полушпал. После этого фигуранты с помощью подконтрольной зарубежной фирмы "ЮАБ Мапид ЛТ" организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект". За нее они получили оплату более двух миллиардов рублей. Дощатов признал вину в получении взятки, как выяснило РИА новости из материалов дела (имеются в распоряжении редакции). Ранее источник рассказывал, что другой фигурант гендиректор АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Васильев также признал вину.
https://ria.ru/20250526/vzyatka-2019030579.html
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происшествия, белоруссия, мосинжпроект
Происшествия, Белоруссия, Мосинжпроект
Срок следствия по делу замглавы метрополитена Москвы продлили до 22 октября

Суд продлил до 22 октября срок следствия по делу Дмитрия Дощатова о взятке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 22 октября срок предварительного следствия по уголовному делу первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова по делу о получении взятки в виде автомобиля марки Toyota RAV4 за утверждение качества полушпал по договору поставки для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более трех миллиардов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен в установленном законом порядке на три месяца, а всего до 12 месяцев, то есть до 22 октября 2025 года", - указывается в документах. Суд также продлил арест Дмитрию Дощатову до конца октября.
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки
26 мая, 03:20
По делу проходят четыре фигурант: заместитель руководителя московского метрополитена Дмитрий Дощатов, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.
Как ранее пояснял РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела, следователи установили, что АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более трех миллиардов рублей. Фигуранты договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную.
Для того чтобы получить разрешение на строительство новых линий из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Волынский дал взятку первому замглавы московского метрополитена Дмитрию Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4. За это Дощатов разрешил строительство новых линий из изготовленных некачественных полушпал.
После этого фигуранты с помощью подконтрольной зарубежной фирмы "ЮАБ Мапид ЛТ" организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект". За нее они получили оплату более двух миллиардов рублей.
Дощатов признал вину в получении взятки, как выяснило РИА новости из материалов дела (имеются в распоряжении редакции). Ранее источник рассказывал, что другой фигурант гендиректор АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Васильев также признал вину.
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