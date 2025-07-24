https://ria.ru/20250724/sud-2031030584.html

Актеру квеста в Москве дали условный срок за удар клиентки ножом

Актеру квеста в Москве дали условный срок за удар клиентки ножом - РИА Новости, 24.07.2025

Актеру квеста в Москве дали условный срок за удар клиентки ножом

Суд в Москве приговорил к условному сроку актера квеста за удар ножом по пальцам несовершеннолетней посетительницы, говорится в судебных материалах, имеющихся в РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T05:42:00+03:00

2025-07-24T05:42:00+03:00

2025-07-24T05:42:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к условному сроку актера квеста за удар ножом по пальцам несовершеннолетней посетительницы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В июле 2024 года компания друзей решила посетить квест по мотивам известного фильма ужасов. Одному из актеров показалось, что "девушкам не страшно" и он решил "добавить им страха и удивить". Он взял кухонный нож, попросил несовершеннолетнюю посетительницу положить руку на стол, взял девушку за запястье, и, закрыв ей обзор своим телом, ударил ножом по пальцам, говорится в документах. Экспертиза установила, что от удара потерпевшая получила перелом фаланги пальца на правой руке с расхождением отломков и рану с повреждением ногтя, что было квалифицировано как средний вред здоровью, отмечается в материалах. Из показаний несовершеннолетней, приведенных в материалах дела, следует, что после инцидента сотрудники квеста оказали ей первую помощь и проводили в травмопункт, при этом отговаривая что-либо сообщать родителям или полиции, а в случае возникновения вопросов предлагали говорить, что потерпевшая сама прищемила палец тумбочкой. Также работники квеста, по ее словам, перевели девушке деньги на карту, предложив купить что-то в магазине косметики. Тем не менее, родители потерпевшей узнали о случившемся, девушку госпитализировали, а вскоре и прооперировали. В суде потерпевшая говорила, что пальцы до сих пор болят, а один из них не сгибается до конца, подчеркивается в материалах. На актера квеста возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия. В суде он полностью согласился с обвинением, но не с квалификацией, заявлял, что ничего умышленного в его действиях не было. Суд в Москве в конце июня приговорил мужчину к двум годам условно с двухлетним испытательным сроком и взысканием компенсации в пользу потерпевшей, заключается в материалах.

https://ria.ru/20250526/sud-2019106195.html

https://ria.ru/20250701/shtraf-2026429729.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва