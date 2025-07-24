https://ria.ru/20250724/sud-2031026819.html
Суд назначил рассмотрение дела о гибели задержанного в Северной Осетии
Суд назначил рассмотрение дела о гибели задержанного в Северной Осетии - РИА Новости, 24.07.2025
Суд назначил рассмотрение дела о гибели задержанного в Северной Осетии
Суд назначил на 28 июля новое рассмотрение резонансного уголовного дела о гибели задержанного в Северной Осетии Владимира Цкаева, следует из документов,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T04:29:00+03:00
2025-07-24T04:29:00+03:00
2025-07-24T04:29:00+03:00
происшествия
владикавказ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд назначил на 28 июля новое рассмотрение резонансного уголовного дела о гибели задержанного в Северной Осетии Владимира Цкаева, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Уголовное дело в отношении девяти фигурантов поступило в суд в конце июня текущего года. "Назначено судебное заседание, 10.30 28 июля 2025 года", - сказано в документе. По версии следствия, 31 октября 2015 года в отдел полиции по Владикавказу доставили 39-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда полицейскому. Как сообщало республиканское МВД, во время беседы с оперативниками он вел себя неадекватно, обещая себя покалечить и написать заявление в прокуратуру, что его избили полицейские. После этого он якобы встал со стула и несколько раз ударился лбом об пол. Полицейские утверждали, что помешали ему, но задержанному стало плохо: в итоге мужчина скончался в больнице от острой сердечной недостаточности, не приходя в сознание. После инцидента у здания республиканского МВД прошел митинг протеста с участием порядка 100 человек. Позже были задержаны десять полицейских. В зависимости от роли им инкриминировали статьи злоупотреблении полномочиями, служебном подлоге, халатности, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий с применением насилия. В 2021 году суд во Владикавказе назначил им наказание от 2,5 лет колонии-поселения до 10,5 лет колонии строгого режима. Апелляционный суд позже освободил фигурантов от наказания по статьям, по которым истек срок давности уголовного преследования. Подсудимые и их адвокаты снова подали жалобу в вышестоящий суд, который в 2023 году отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение.
https://ria.ru/20230704/politseyskiy-1882259219.html
https://ria.ru/20250120/vladikavkaz-1994573699.html
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ
Происшествия, Владикавказ
Суд назначил рассмотрение дела о гибели задержанного в Северной Осетии
Суд 28 июля рассмотрит дело о гибели задержанного в Северной Осетии Цкаева
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд назначил на 28 июля новое рассмотрение резонансного уголовного дела о гибели задержанного в Северной Осетии Владимира Цкаева, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Уголовное дело в отношении девяти фигурантов поступило в суд в конце июня текущего года.
"Назначено судебное заседание, 10.30 28 июля 2025 года", - сказано в документе.
По версии следствия, 31 октября 2015 года в отдел полиции по Владикавказу
доставили 39-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда полицейскому. Как сообщало республиканское МВД, во время беседы с оперативниками он вел себя неадекватно, обещая себя покалечить и написать заявление в прокуратуру, что его избили полицейские.
После этого он якобы встал со стула и несколько раз ударился лбом об пол. Полицейские утверждали, что помешали ему, но задержанному стало плохо: в итоге мужчина скончался в больнице от острой сердечной недостаточности, не приходя в сознание.
После инцидента у здания республиканского МВД прошел митинг протеста с участием порядка 100 человек. Позже были задержаны десять полицейских. В зависимости от роли им инкриминировали статьи злоупотреблении полномочиями, служебном подлоге, халатности, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий с применением насилия.
В 2021 году суд во Владикавказе назначил им наказание от 2,5 лет колонии-поселения до 10,5 лет колонии строгого режима. Апелляционный суд позже освободил фигурантов от наказания по статьям, по которым истек срок давности уголовного преследования. Подсудимые и их адвокаты снова подали жалобу в вышестоящий суд, который в 2023 году отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение.