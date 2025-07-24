https://ria.ru/20250724/sud-2031026819.html

Суд назначил рассмотрение дела о гибели задержанного в Северной Осетии

Суд назначил рассмотрение дела о гибели задержанного в Северной Осетии - РИА Новости, 24.07.2025

Суд назначил рассмотрение дела о гибели задержанного в Северной Осетии

Суд назначил на 28 июля новое рассмотрение резонансного уголовного дела о гибели задержанного в Северной Осетии Владимира Цкаева, следует из документов,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T04:29:00+03:00

2025-07-24T04:29:00+03:00

2025-07-24T04:29:00+03:00

происшествия

владикавказ

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд назначил на 28 июля новое рассмотрение резонансного уголовного дела о гибели задержанного в Северной Осетии Владимира Цкаева, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Уголовное дело в отношении девяти фигурантов поступило в суд в конце июня текущего года. "Назначено судебное заседание, 10.30 28 июля 2025 года", - сказано в документе. По версии следствия, 31 октября 2015 года в отдел полиции по Владикавказу доставили 39-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда полицейскому. Как сообщало республиканское МВД, во время беседы с оперативниками он вел себя неадекватно, обещая себя покалечить и написать заявление в прокуратуру, что его избили полицейские. После этого он якобы встал со стула и несколько раз ударился лбом об пол. Полицейские утверждали, что помешали ему, но задержанному стало плохо: в итоге мужчина скончался в больнице от острой сердечной недостаточности, не приходя в сознание. После инцидента у здания республиканского МВД прошел митинг протеста с участием порядка 100 человек. Позже были задержаны десять полицейских. В зависимости от роли им инкриминировали статьи злоупотреблении полномочиями, служебном подлоге, халатности, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий с применением насилия. В 2021 году суд во Владикавказе назначил им наказание от 2,5 лет колонии-поселения до 10,5 лет колонии строгого режима. Апелляционный суд позже освободил фигурантов от наказания по статьям, по которым истек срок давности уголовного преследования. Подсудимые и их адвокаты снова подали жалобу в вышестоящий суд, который в 2023 году отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение.

https://ria.ru/20230704/politseyskiy-1882259219.html

https://ria.ru/20250120/vladikavkaz-1994573699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владикавказ