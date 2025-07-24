https://ria.ru/20250724/sud-2031021644.html

Суд арестовал дом дочери первого замглавы метрополитена Москвы

Суд арестовал дом дочери первого замглавы метрополитена Москвы - РИА Новости, 24.07.2025

Суд арестовал дом дочери первого замглавы метрополитена Москвы

Басманный суд Москвы арестовал загородный дом и участок по делу о взятках первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:06:00+03:00

2025-07-24T03:06:00+03:00

2025-07-24T03:16:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал загородный дом и участок по делу о взятках первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, который он оформил на дочь, следует из документов в распоряжении РИА Новости.Как следует из материалов, Дощатов в 2020 году приобрел в собственность земельный участок, на котором построил загородный дом, оба объекта недвижимости он оформил на дочь-студентку."(Дочь) находится на иждивении Дощатова. Добытыми в ходе предварительного расследования доказательствами установлено, что на 2020 год у нее отсутствовали денежные средства, достаточные для приобретения недвижимого имущества. Приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома осуществлялось Дощатовым на собственные средства. Право собственности на данные объекты недвижимости оформлено на (дочь) номинально", – указывается в материалах дела.В связи с этим суд наложил арест на дом с участком, а также запретил распоряжаться перечисленным имуществом.Ранее РИА Новости выяснило из документов, что Дощатов незадолго до своего ареста в рамках мирового соглашения передал своей супруге совместно нажитую элитную недвижимость. В ее собственность перешли квартира на берегу Москва-реки в ЖК "Алые Паруса" площадью 156,7 квадратных метра и кадастровой стоимостью около 55 миллионов рублей, а также машино-место в этом же жилом комплексе и автомобиль, следует из материалов.Примечательно, что по соглашению у Дощатова остался автомобиль Toyota RAV4 2022 года, который фигурирует в уголовном деле как предмет взятки, полученной обвиняемым за заключение контракта. Также в собственность ему достался земельный участок с домом площадью 709 квадратных метров в элитном коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе.Ранее суд наложил арест на имущество других фигурантов уголовного дела.По делу проходят четыре фигуранта: заместитель руководителя московского метрополитена Дмитрий Дощатов, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.Как ранее пояснял РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела, следователи установили, что АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более трех миллиардов рублей. Фигуранты договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную.Для того чтобы получить разрешение на строительство новых линий из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Волынский дал взятку первому замглавы московского метрополитена Дмитрию Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4. За это Дощатов разрешил строительство новых линий из изготовленных некачественных полушпал.После этого фигуранты с помощью подконтрольной зарубежной фирмы "ЮАБ Мапид ЛТ" организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект". За нее они получили оплату более двух миллиардов рублей.Дощатов признал вину в получении взятки, как выяснило РИА новости из материалов дела (имеются в распоряжении редакции). Ранее источник рассказывал, что другой фигурант гендиректор АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Васильев также признал вину.

https://ria.ru/20250722/vzyatka-2030606335.html

https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html

https://ria.ru/20250718/peterburg-2029873104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, происшествия, белоруссия, мосинжпроект