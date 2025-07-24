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Эксперт рассказал о будущем стейблкоинов - РИА Новости, 24.07.2025
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03:46 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/steyblkoiny-2031024626.html
Эксперт рассказал о будущем стейблкоинов
Эксперт рассказал о будущем стейблкоинов - РИА Новости, 24.07.2025
Эксперт рассказал о будущем стейблкоинов
Стейблкоины — разновидность криптовалют, чей обменный курс привязан к цене "реального" актива — будут становиться все популярнее благодаря поддержке президента... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:46:00+03:00
2025-07-24T03:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Стейблкоины — разновидность криптовалют, чей обменный курс привязан к цене "реального" актива — будут становиться все популярнее благодаря поддержке президента США Дональда Трампа и могут со временем заменить фиатные валюты в качестве основного платежного средства, заявил РИА Новости заслуженный профессор Школы бизнеса Любина при университете Пейс (США) Розарио Гираса. "Похоже, что фиатные валюты (доллары, евро и т. д.) практически полностью исчезнут, а использование безопасных и надежных криптовалют быстро возрастет в ближайшем будущем. Компании с сомнительным прошлым, такие как Tether, будут находиться под более строгим регулированием и вынуждены будут снижать риски для инвесторов", - предположил он. На прошлой неделе Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте американский президент постановил создать стратегический резерв криптовалют США - он будет включать такие активы, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). "Популярность стейблкоинов будет продолжать расти, в том числе благодаря поддержке президента Трампа, вероятно, частично из-за инвестиций в World Liberty Financial - холдинговую компанию из Майами, занимающуюся продажей криптоактивов. Крупные финансовые игроки уже финансируют этот рост, ожидая, что стейблкоины станут одним из главных платежных механизмов", - сказал Гираса. Согласно финансовой отчетности президента США за 2024 год, по состоянию на 31 декабря Трамп владел 100% капитала компании World Liberty Financial. Владение организацией принесло ему 57 миллионов 355 тысяч долларов дохода в 2024 году. В то же время профессор предупредил, что недавно подписанный закон, по всей видимости, не позволит полностью предотвратить незаконные финансовые операции и, напротив, может создать новые возможности для совершения преступлений. Он отметил, что стейблкоины часто используются киберпреступниками, лицами, уклоняющимися от уплаты налогов, а также участвующими в незаконных азартных играх и отмывании денег - благодаря возможности сохранить стоимость, обменивать активы по всему миру и обходить государственный контроль. "В той мере, в какой закон Genius предоставляет правительству гораздо больший контроль над криптовалютами и возможность выявления мошенничества и других противоправных действий, это будет способствовать усилению защиты потребителей. Тем не менее, незаконные действия, такие как атаки с использованием программ-вымогателей, продолжат причинять вред учреждениям и частным лицам", - добавил Гираса.
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в мире, сша, майами, дональд трамп
В мире, США, Майами, Дональд Трамп
Эксперт рассказал о будущем стейблкоинов

Гираса: стейблкоины могут заменить фиатные валюты благодаря поддержке Трампа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Стейблкоины — разновидность криптовалют, чей обменный курс привязан к цене "реального" актива — будут становиться все популярнее благодаря поддержке президента США Дональда Трампа и могут со временем заменить фиатные валюты в качестве основного платежного средства, заявил РИА Новости заслуженный профессор Школы бизнеса Любина при университете Пейс (США) Розарио Гираса.
"Похоже, что фиатные валюты (доллары, евро и т. д.) практически полностью исчезнут, а использование безопасных и надежных криптовалют быстро возрастет в ближайшем будущем. Компании с сомнительным прошлым, такие как Tether, будут находиться под более строгим регулированием и вынуждены будут снижать риски для инвесторов", - предположил он.
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Запущенная Трампом криптовалюта менее чем за сутки выросла в четыре раза
19 января, 01:41
На прошлой неделе Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте американский президент постановил создать стратегический резерв криптовалют США - он будет включать такие активы, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
"Популярность стейблкоинов будет продолжать расти, в том числе благодаря поддержке президента Трампа, вероятно, частично из-за инвестиций в World Liberty Financial - холдинговую компанию из Майами, занимающуюся продажей криптоактивов. Крупные финансовые игроки уже финансируют этот рост, ожидая, что стейблкоины станут одним из главных платежных механизмов", - сказал Гираса.
Согласно финансовой отчетности президента США за 2024 год, по состоянию на 31 декабря Трамп владел 100% капитала компании World Liberty Financial. Владение организацией принесло ему 57 миллионов 355 тысяч долларов дохода в 2024 году.
В то же время профессор предупредил, что недавно подписанный закон, по всей видимости, не позволит полностью предотвратить незаконные финансовые операции и, напротив, может создать новые возможности для совершения преступлений. Он отметил, что стейблкоины часто используются киберпреступниками, лицами, уклоняющимися от уплаты налогов, а также участвующими в незаконных азартных играх и отмывании денег - благодаря возможности сохранить стоимость, обменивать активы по всему миру и обходить государственный контроль.
"В той мере, в какой закон Genius предоставляет правительству гораздо больший контроль над криптовалютами и возможность выявления мошенничества и других противоправных действий, это будет способствовать усилению защиты потребителей. Тем не менее, незаконные действия, такие как атаки с использованием программ-вымогателей, продолжат причинять вред учреждениям и частным лицам", - добавил Гираса.
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