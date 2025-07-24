https://ria.ru/20250724/stavropole-2031026172.html

На Ставрополье отменили режим опасности атаки БПЛА

На Ставрополье отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025

На Ставрополье отменили режим опасности атаки БПЛА

Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T04:16:00+03:00

2025-07-24T04:16:00+03:00

2025-07-24T04:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в крае в 0.18 мск, она продлилась более трех часов. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ставропольский край

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Дарья Буймова

безопасность, ставропольский край, владимир владимиров