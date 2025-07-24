https://ria.ru/20250724/stavropole-2031026172.html
На Ставрополье отменили режим опасности атаки БПЛА
На Ставрополье отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
На Ставрополье отменили режим опасности атаки БПЛА
Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T04:16:00+03:00
2025-07-24T04:16:00+03:00
2025-07-24T04:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ставропольский край
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в крае в 0.18 мск, она продлилась более трех часов. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ставропольский край, Владимир Владимиров
На Ставрополье отменили режим опасности атаки БПЛА
Губернатор Владимиров: на Ставрополье отменили режим опасности атаки БПЛА