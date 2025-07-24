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МВФ заявил о рисках для макростабильности Украины из-за закона о НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025
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18:14 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/stabilnost-2031233318.html
МВФ заявил о рисках для макростабильности Украины из-за закона о НАБУ
МВФ заявил о рисках для макростабильности Украины из-за закона о НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025
МВФ заявил о рисках для макростабильности Украины из-за закона о НАБУ
Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен в связи с изменениями в украинском антикоррупционном законодательстве, которые могут негативно сказаться на... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:14:00+03:00
2025-07-24T18:14:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
мвф
верховная рада украины
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен в связи с изменениями в украинском антикоррупционном законодательстве, которые могут негативно сказаться на макроэкономической стабильности страны, заявила в четверг директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак. "С нашей точки зрения, это будет очень проблематично для макроэкономической стабильности и роста Украины", - подчеркнула она в ходе брифинга. Козак отметила, что независимость антикоррупционных органов является "центральной частью реформ" Украины и важна для привлечения частных инвестиций. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии закон был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Украинские СМИ сообщали, что во вторник и в среду по всей стране прошли акции протестов против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что новые митинги запланированы и на четверг. Украинское издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране скорее всего продолжатся и усилятся. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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в мире, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), мвф, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), МВФ, Верховная Рада Украины
МВФ заявил о рисках для макростабильности Украины из-за закона о НАБУ

МВФ: закон о НАБУ может негативно повлиять на макростабильность Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен в связи с изменениями в украинском антикоррупционном законодательстве, которые могут негативно сказаться на макроэкономической стабильности страны, заявила в четверг директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак.
"С нашей точки зрения, это будет очень проблематично для макроэкономической стабильности и роста Украины", - подчеркнула она в ходе брифинга.
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg
Вчера, 09:39
Козак отметила, что независимость антикоррупционных органов является "центральной частью реформ" Украины и важна для привлечения частных инвестиций.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии закон был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили его как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
Украинские СМИ сообщали, что во вторник и в среду по всей стране прошли акции протестов против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что новые митинги запланированы и на четверг. Украинское издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране скорее всего продолжатся и усилятся.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Зеленский послал Трампа, заявил депутат Рады
Вчера, 10:36
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)МВФВерховная Рада Украины
 
 
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