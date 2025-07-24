https://ria.ru/20250724/ssha-2031280343.html

США возьмут с Украины 150 миллионов долларов за починку вооружения

США возьмут с Украины 150 миллионов долларов за починку вооружения - РИА Новости, 24.07.2025

США возьмут с Украины 150 миллионов долларов за починку вооружения

США возьмут с Украины за починку американских артиллерийских орудий 150 миллионов долларов, следует из обнародованного решения госдепа по запросу Киева. РИА Новости, 24.07.2025

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2025-07-24T23:48:00+03:00

2025-07-24T23:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

украина

киев

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США возьмут с Украины за починку американских артиллерийских орудий 150 миллионов долларов, следует из обнародованного решения госдепа по запросу Киева. Агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило о том, что госдеп одобрил сделку по продаже запрошенных Киевом услуг по "восстановлению, поддержке и капитальному ремонту" гаубиц M109 на 150 миллионов долларов. Ранее в четверг, согласно уведомлению Пентагона, следовало, что министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев В июне Пентагон завил, что планирует изучить потенциальные риски для здоровья, связанные как с существующими, так и с будущими видами вооружений, включая те, которые поставляются Украине и используются в конфликте с Россией.

https://ria.ru/20250723/ssha-2030743574.html

сша

украина

киев

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сша, украина, киев, министерство обороны сша