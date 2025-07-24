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США возьмут с Украины 150 миллионов долларов за починку вооружения - РИА Новости, 24.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ssha-2031280343.html
США возьмут с Украины 150 миллионов долларов за починку вооружения
США возьмут с Украины 150 миллионов долларов за починку вооружения - РИА Новости, 24.07.2025
США возьмут с Украины 150 миллионов долларов за починку вооружения
США возьмут с Украины за починку американских артиллерийских орудий 150 миллионов долларов, следует из обнародованного решения госдепа по запросу Киева. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:48:00+03:00
2025-07-24T23:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
киев
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США возьмут с Украины за починку американских артиллерийских орудий 150 миллионов долларов, следует из обнародованного решения госдепа по запросу Киева. Агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило о том, что госдеп одобрил сделку по продаже запрошенных Киевом услуг по "восстановлению, поддержке и капитальному ремонту" гаубиц M109 на 150 миллионов долларов. Ранее в четверг, согласно уведомлению Пентагона, следовало, что министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев В июне Пентагон завил, что планирует изучить потенциальные риски для здоровья, связанные как с существующими, так и с будущими видами вооружений, включая те, которые поставляются Украине и используются в конфликте с Россией.
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сша, украина, киев, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Киев, Министерство обороны США
США возьмут с Украины 150 миллионов долларов за починку вооружения

Госдеп: США возьмут с Украины $150 миллионов за починку артиллерийских орудий

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США возьмут с Украины за починку американских артиллерийских орудий 150 миллионов долларов, следует из обнародованного решения госдепа по запросу Киева.
Агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило о том, что госдеп одобрил сделку по продаже запрошенных Киевом услуг по "восстановлению, поддержке и капитальному ремонту" гаубиц M109 на 150 миллионов долларов.
Ранее в четверг, согласно уведомлению Пентагона, следовало, что министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев
В июне Пентагон завил, что планирует изучить потенциальные риски для здоровья, связанные как с существующими, так и с будущими видами вооружений, включая те, которые поставляются Украине и используются в конфликте с Россией.
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