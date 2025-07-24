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США обеспокоены эскалацией между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025
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22:26 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ssha-2031274232.html
США обеспокоены эскалацией между Таиландом и Камбоджей
США обеспокоены эскалацией между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025
США обеспокоены эскалацией между Таиландом и Камбоджей
США крайне обеспокоены обострением ситуации на границе Таиланда и Камбоджи и призывают к немедленному прекращению боевых действий, заявил в четверг первый... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:26:00+03:00
2025-07-24T22:26:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США крайне обеспокоены обострением ситуации на границе Таиланда и Камбоджи и призывают к немедленному прекращению боевых действий, заявил в четверг первый заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пиготт. "Мы также глубоко обеспокоены нарастающим насилием вдоль таиландо-камбоджийской границы и потрясены сообщениями о пострадавших мирных жителях. Соединённые Штаты призывают к немедленному прекращению боевых действий, защите гражданского населения и мирному разрешению конфликта", - сказал Пиготт на брифинге. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
https://ria.ru/20250724/mid-2031248742.html
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в мире, таиланд, камбоджа, сша
В мире, Таиланд, Камбоджа, США
США обеспокоены эскалацией между Таиландом и Камбоджей

Госдеп призвал к прекращению боевых действий на границе Таиланда и Камбоджи

© AP Photo / Sunny ChittawilЖители тайских приграничных районов в убежище в провинции Сурин
Жители тайских приграничных районов в убежище в провинции Сурин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Жители тайских приграничных районов в убежище в провинции Сурин
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США крайне обеспокоены обострением ситуации на границе Таиланда и Камбоджи и призывают к немедленному прекращению боевых действий, заявил в четверг первый заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пиготт.
"Мы также глубоко обеспокоены нарастающим насилием вдоль таиландо-камбоджийской границы и потрясены сообщениями о пострадавших мирных жителях. Соединённые Штаты призывают к немедленному прекращению боевых действий, защите гражданского населения и мирному разрешению конфликта", - сказал Пиготт на брифинге.
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Россия обеспокоена ситуацией на границе Таиланда и Камбоджи
Вчера, 19:28
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей
Вчера, 17:52
 
В миреТаиландКамбоджаСША
 
 
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