США обеспокоены эскалацией между Таиландом и Камбоджей
Госдеп призвал к прекращению боевых действий на границе Таиланда и Камбоджи
© AP Photo / Sunny ChittawilЖители тайских приграничных районов в убежище в провинции Сурин
© AP Photo / Sunny Chittawil
Жители тайских приграничных районов в убежище в провинции Сурин
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США крайне обеспокоены обострением ситуации на границе Таиланда и Камбоджи и призывают к немедленному прекращению боевых действий, заявил в четверг первый заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пиготт.
"Мы также глубоко обеспокоены нарастающим насилием вдоль таиландо-камбоджийской границы и потрясены сообщениями о пострадавших мирных жителях. Соединённые Штаты призывают к немедленному прекращению боевых действий, защите гражданского населения и мирному разрешению конфликта", - сказал Пиготт на брифинге.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
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