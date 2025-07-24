Рейтинг@Mail.ru
Инвестиции в зеленую энергетику США сократились, показало исследование - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ssha-2031269647.html
Инвестиции в зеленую энергетику США сократились, показало исследование
Инвестиции в зеленую энергетику США сократились, показало исследование - РИА Новости, 24.07.2025
Инвестиции в зеленую энергетику США сократились, показало исследование
Инвестиции на реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии (ВЭИ) сократились на 22 миллиарда долларов по итогам первого полугодия на фоне принятия... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:25:00+03:00
2025-07-24T21:25:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570195594_0:168:2825:1757_1920x0_80_0_0_07e4b259a2223ba3db9cefad09bc0b06.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Инвестиции на реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии (ВЭИ) сократились на 22 миллиарда долларов по итогам первого полугодия на фоне принятия предложенного президентом США Дональдом Трампом законопроекта о налогах, который отменяет льготы для компаний в секторе зеленой энергетики, выяснила американская исследовательская группа E2 совместно с аналитиками Clean Economy Tracker. "Компании отменили, закрыли и уменьшили объемы инвестиций в строительство новых заводов и развитие ВИЭ-проектов на сумму более 22 миллиардов долларов в первой половине 2025 года, только 6,7 миллиарда долларов из этой суммы пришлось на отмену проектов в июне, согласно последнему анализу E2 и Clean Economy Tracker", - говорится в релизе. "Последняя волна отмен, затронувшая пять заводов по производству аккумуляторов, систем хранения энергии и электромобилей в Колорадо, Индиане, Мичигане, Нью-Йорке и Орегоне, последовала за растущей неопределенностью среди предприятий в связи с тем, что конгресс предпринимал последние шаги по фактическому прекращению действия федеральных налоговых льгот для сектора зеленой энергии", - добавляется там. Отмена налоговых льгот для сектора зеленой энергетики привела к сокращению рабочих мест более чем на 5 тысяч единиц в июне, а всего в 2025 году из-за отмены ВИЭ-проектов сектор труда сократился на 16,5 тысячи рабочих мест, отмечается в публикации. При этом сокращение инвестиций в июне связано в основном с отменой инициатив в транспортном секторе. Так, компания General Motors отменила проект стоимостью в 4,3 миллиарда долларов по расширению завода Орион в Мичигане для выпуска новых электрических пикапов, говорится в исследовании. Вместо реализации этого плана компания решила направить инвестиции на производство бензиновых автомобилей. Также Toyota, которая планировала переоборудовать завод в Индиане для производства нового трехрядного электрического внедорожника, решила перенести реализацию на заводе в Джорджтауне (штат Кентукки), отмечается в исследовании. Изначальный план предполагал инвестиции на сумму 2,2 миллиарда долларов. При этом есть и компании, которые несмотря на растущую неопределенность вокруг налогов, как подчеркивается в исследовании, объявили о новых инвестиционных инициативах. Например, компания Element Resources сообщила, что направит 1,8 миллиарда долларов на строительство завода по производству водорода в Калифорнии, который станет крупнейшим в Северной Америке. "Фактически прекращая стимулы к развитию зеленой энергетики, конгресс отворачивается от тысяч американских рабочих и десятков сообществ, которые были готовы строить наше энергетическое будущее и укреплять конкурентоспособность Америки", - заявил директор по коммуникациям E2 Майкл Тимберлейк (Michael Timberlake). Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам. Часть выпадающих доходов планируется компенсировать за счет отмены налоговых льгот, введенных при Джо Байдене для стимулирования зеленой энергетики. Также минэнерго США отменило государственные гранты для ряда проектов чистой энергетики на сумму 3,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250719/germanija-2030212183.html
https://ria.ru/20250621/energetika-2024473377.html
https://ria.ru/20250523/tramp-2018784866.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570195594_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_b188618d629f69ca8c0ca6d85dd4931a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, дональд трамп, джо байден
Экономика, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Инвестиции в зеленую энергетику США сократились, показало исследование

Инвестиции в зеленую энергетику США снизились на $22 млрд

© AP Photo / Robert F. BukatyВетряная электростанция Седлбэк-Ридж в США
Ветряная электростанция Седлбэк-Ридж в США - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Ветряная электростанция Седлбэк-Ридж в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Инвестиции на реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии (ВЭИ) сократились на 22 миллиарда долларов по итогам первого полугодия на фоне принятия предложенного президентом США Дональдом Трампом законопроекта о налогах, который отменяет льготы для компаний в секторе зеленой энергетики, выяснила американская исследовательская группа E2 совместно с аналитиками Clean Economy Tracker.
"Компании отменили, закрыли и уменьшили объемы инвестиций в строительство новых заводов и развитие ВИЭ-проектов на сумму более 22 миллиардов долларов в первой половине 2025 года, только 6,7 миллиарда долларов из этой суммы пришлось на отмену проектов в июне, согласно последнему анализу E2 и Clean Economy Tracker", - говорится в релизе.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В ФРГ усиливаются сомнения в планах по зеленой энергетике, пишет Bild
19 июля, 23:51
"Последняя волна отмен, затронувшая пять заводов по производству аккумуляторов, систем хранения энергии и электромобилей в Колорадо, Индиане, Мичигане, Нью-Йорке и Орегоне, последовала за растущей неопределенностью среди предприятий в связи с тем, что конгресс предпринимал последние шаги по фактическому прекращению действия федеральных налоговых льгот для сектора зеленой энергии", - добавляется там.
Отмена налоговых льгот для сектора зеленой энергетики привела к сокращению рабочих мест более чем на 5 тысяч единиц в июне, а всего в 2025 году из-за отмены ВИЭ-проектов сектор труда сократился на 16,5 тысячи рабочих мест, отмечается в публикации.
При этом сокращение инвестиций в июне связано в основном с отменой инициатив в транспортном секторе. Так, компания General Motors отменила проект стоимостью в 4,3 миллиарда долларов по расширению завода Орион в Мичигане для выпуска новых электрических пикапов, говорится в исследовании. Вместо реализации этого плана компания решила направить инвестиции на производство бензиновых автомобилей.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Сечин прокомментировал отмену субсидий для зеленой энергетики в США
21 июня, 11:48
Также Toyota, которая планировала переоборудовать завод в Индиане для производства нового трехрядного электрического внедорожника, решила перенести реализацию на заводе в Джорджтауне (штат Кентукки), отмечается в исследовании. Изначальный план предполагал инвестиции на сумму 2,2 миллиарда долларов.
При этом есть и компании, которые несмотря на растущую неопределенность вокруг налогов, как подчеркивается в исследовании, объявили о новых инвестиционных инициативах. Например, компания Element Resources сообщила, что направит 1,8 миллиарда долларов на строительство завода по производству водорода в Калифорнии, который станет крупнейшим в Северной Америке.
"Фактически прекращая стимулы к развитию зеленой энергетики, конгресс отворачивается от тысяч американских рабочих и десятков сообществ, которые были готовы строить наше энергетическое будущее и укреплять конкурентоспособность Америки", - заявил директор по коммуникациям E2 Майкл Тимберлейк (Michael Timberlake).
Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам. Часть выпадающих доходов планируется компенсировать за счет отмены налоговых льгот, введенных при Джо Байдене для стимулирования зеленой энергетики. Также минэнерго США отменило государственные гранты для ряда проектов чистой энергетики на сумму 3,7 миллиарда долларов.
Трамп подписал указы о развитии атомной энергетики в США
23 мая, 22:31
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала