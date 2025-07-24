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США выделят четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:15 24.07.2025 (обновлено: 23:40 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/ssha-2031268771.html
США выделят четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков
США выделят четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков - РИА Новости, 24.07.2025
США выделят четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков
Министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:15:00+03:00
2025-07-24T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев, следует из уведомления о заключении контракта, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Необходим контракт на предоставление курсов Американского колледжа хирургов по усовершенствованным хирургических навыков и доступов при травмах с последующими симпозиумами для еще не прошедших обучение украинских военных врачей и соответствующих министерств", - говорится в уведомлении Пентагона. Согласно уведомлению, Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины (HJF) и его субподрядчик Aspen Medical будут курировать подготовку хирургов. Согласно министерству, этот контракт является частью инициативы по укреплению двустороннего партнёрства между США и Украиной с акцентом на улучшение оказания травматологической и психологической помощи людям, пострадавшим в ходе боевых действий. В июне Пентагон завил, что планирует изучить потенциальные риски для здоровья, связанные как с существующими, так и с будущими видами вооружений, включая те, которые поставляются Украине и используются в конфликте с Россией.
https://ria.ru/20250709/ssha-2028085324.html
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США
США выделят четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков

Пентагон за год потратит $4 млн на подготовку украинских военных медиков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев, следует из уведомления о заключении контракта, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Необходим контракт на предоставление курсов Американского колледжа хирургов по усовершенствованным хирургических навыков и доступов при травмах с последующими симпозиумами для еще не прошедших обучение украинских военных врачей и соответствующих министерств", - говорится в уведомлении Пентагона.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
США потратили деньги, выделенные Украине, на развитие собственной обороны
9 июля, 10:21
Согласно уведомлению, Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины (HJF) и его субподрядчик Aspen Medical будут курировать подготовку хирургов.
Согласно министерству, этот контракт является частью инициативы по укреплению двустороннего партнёрства между США и Украиной с акцентом на улучшение оказания травматологической и психологической помощи людям, пострадавшим в ходе боевых действий.
В июне Пентагон завил, что планирует изучить потенциальные риски для здоровья, связанные как с существующими, так и с будущими видами вооружений, включая те, которые поставляются Украине и используются в конфликте с Россией.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.07.2025
Вчера, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны США
 
 
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