https://ria.ru/20250724/ssha-2031268771.html

США выделят четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков

США выделят четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков - РИА Новости, 24.07.2025

США выделят четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков

Министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T21:15:00+03:00

2025-07-24T21:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Министерство обороны США планирует потратить 4 миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, в том числе полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев, следует из уведомления о заключении контракта, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Необходим контракт на предоставление курсов Американского колледжа хирургов по усовершенствованным хирургических навыков и доступов при травмах с последующими симпозиумами для еще не прошедших обучение украинских военных врачей и соответствующих министерств", - говорится в уведомлении Пентагона. Согласно уведомлению, Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины (HJF) и его субподрядчик Aspen Medical будут курировать подготовку хирургов. Согласно министерству, этот контракт является частью инициативы по укреплению двустороннего партнёрства между США и Украиной с акцентом на улучшение оказания травматологической и психологической помощи людям, пострадавшим в ходе боевых действий. В июне Пентагон завил, что планирует изучить потенциальные риски для здоровья, связанные как с существующими, так и с будущими видами вооружений, включая те, которые поставляются Украине и используются в конфликте с Россией.

https://ria.ru/20250709/ssha-2028085324.html

https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html

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