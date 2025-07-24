https://ria.ru/20250724/ssha-2031097386.html

В сенате США намекнули Зеленскому на приостановку военной помощи

В сенате США намекнули Зеленскому на приостановку военной помощи - РИА Новости, 24.07.2025

В сенате США намекнули Зеленскому на приостановку военной помощи

Американские сенаторы Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Джинн Шахин подвергли критике принятый Киевом закон об ограничении... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:56:00+03:00

2025-07-24T11:56:00+03:00

2025-07-24T12:20:00+03:00

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владимир зеленский

джин шахин

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американские сенаторы Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Джинн Шахин подвергли критике принятый Киевом закон об ограничении прав антикоррупционных органов, напомнив, что процветавшая на Украине коррупция — один из основных аргументов в пользу приостановки американской помощи. "Недавнее принятие Верховной радой закона (об ограничении прав антикоррупционных органов. — Прим. ред.), который был подписан Зеленским, как мы опасаемся, подрывает большую часть этого прогресса (в борьбе с коррупцией. — Прим. ред.)... Одним из самых частых тезисов в пользу прекращения поддержки Украины является то, что в стране процветала коррупция", — говорится в заявлении сенаторов, опубликованном в аккаунте комитета по международным делам сената США в соцсети Х. Грэм и Шахин призвали украинские власти воздержаться от любых действий, которые подрывают борьбу Украины с коррупцией. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.*внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250724/kiev-2031017688.html

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