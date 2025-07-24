https://ria.ru/20250724/ssha-2031097386.html
В сенате США намекнули Зеленскому на приостановку военной помощи
В сенате США намекнули Зеленскому на приостановку военной помощи - РИА Новости, 24.07.2025
В сенате США намекнули Зеленскому на приостановку военной помощи
Американские сенаторы Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Джинн Шахин подвергли критике принятый Киевом закон об ограничении... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:56:00+03:00
2025-07-24T11:56:00+03:00
2025-07-24T12:20:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
джин шахин
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американские сенаторы Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Джинн Шахин подвергли критике принятый Киевом закон об ограничении прав антикоррупционных органов, напомнив, что процветавшая на Украине коррупция — один из основных аргументов в пользу приостановки американской помощи. "Недавнее принятие Верховной радой закона (об ограничении прав антикоррупционных органов. — Прим. ред.), который был подписан Зеленским, как мы опасаемся, подрывает большую часть этого прогресса (в борьбе с коррупцией. — Прим. ред.)... Одним из самых частых тезисов в пользу прекращения поддержки Украины является то, что в стране процветала коррупция", — говорится в заявлении сенаторов, опубликованном в аккаунте комитета по международным делам сената США в соцсети Х. Грэм и Шахин призвали украинские власти воздержаться от любых действий, которые подрывают борьбу Украины с коррупцией. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.*внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250724/kiev-2031017688.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, джин шахин, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джин Шахин, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
В сенате США намекнули Зеленскому на приостановку военной помощи
Американские сенаторы Грэм и Шахин обвинили Киев в коррупции
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американские сенаторы Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Джинн Шахин подвергли критике принятый Киевом закон об ограничении прав антикоррупционных органов, напомнив, что процветавшая на Украине коррупция — один из основных аргументов в пользу приостановки американской помощи.
"Недавнее принятие Верховной радой закона (об ограничении прав антикоррупционных органов. — Прим. ред.), который был подписан Зеленским, как мы опасаемся, подрывает большую часть этого прогресса (в борьбе с коррупцией. — Прим. ред.)... Одним из самых частых тезисов в пользу прекращения поддержки Украины является то, что в стране процветала коррупция", — говорится в заявлении сенаторов, опубликованном в аккаунте комитета по международным делам сената США в соцсети Х.
Грэм и Шахин призвали украинские власти воздержаться от любых действий, которые подрывают борьбу Украины с коррупцией.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
*внесен в России в список террористов и экстремистов.