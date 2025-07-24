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США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп - РИА Новости, 24.07.2025
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01:24 24.07.2025 (обновлено: 01:25 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/ssha-2031016028.html
США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп
США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп - РИА Новости, 24.07.2025
США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины на товары из большинства стран. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:24:00+03:00
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в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины на товары из большинства стран. Как заявил Трамп на мероприятии по теме искусственного интеллекта в Вашингтоне, трансляцию которого вели американские телеканалы, пошлины коснутся товаров из тех стран, которые не успеют заключить торговые сделки с США. Президент привел несколько примеров успешных сделок и страны, с которыми скоро они будут достигнуты. "В основном мы будем применять пошлины к большей части остального мира. Более 200 стран — это много сделок, даже если вам это нравится. Как поступить со страной, о которой я не знаю?" - объяснял под смех собравшихся Трамп, что не успел бы провести все необходимые для освобождения от пошлин переговоры. "Это будет слишком много для всех", - резюмировал Трамп.
https://ria.ru/20250717/poshliny-2029594625.html
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сша
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп

Трамп: США введут импортные пошлины на товары из большинства стран

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины на товары из большинства стран.
Как заявил Трамп на мероприятии по теме искусственного интеллекта в Вашингтоне, трансляцию которого вели американские телеканалы, пошлины коснутся товаров из тех стран, которые не успеют заключить торговые сделки с США. Президент привел несколько примеров успешных сделок и страны, с которыми скоро они будут достигнуты.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран
17 июля, 02:01
"В основном мы будем применять пошлины к большей части остального мира. Более 200 стран — это много сделок, даже если вам это нравится. Как поступить со страной, о которой я не знаю?" - объяснял под смех собравшихся Трамп, что не успел бы провести все необходимые для освобождения от пошлин переговоры.
"Это будет слишком много для всех", - резюмировал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Трамп своими пошлинами отталкивает и союзников, заявил эксперт
17 июля, 06:14
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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