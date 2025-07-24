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США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп
США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп - РИА Новости, 24.07.2025
США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины на товары из большинства стран. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:24:00+03:00
2025-07-24T01:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины на товары из большинства стран. Как заявил Трамп на мероприятии по теме искусственного интеллекта в Вашингтоне, трансляцию которого вели американские телеканалы, пошлины коснутся товаров из тех стран, которые не успеют заключить торговые сделки с США. Президент привел несколько примеров успешных сделок и страны, с которыми скоро они будут достигнуты. "В основном мы будем применять пошлины к большей части остального мира. Более 200 стран — это много сделок, даже если вам это нравится. Как поступить со страной, о которой я не знаю?" - объяснял под смех собравшихся Трамп, что не успел бы провести все необходимые для освобождения от пошлин переговоры. "Это будет слишком много для всех", - резюмировал Трамп.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп
Трамп: США введут импортные пошлины на товары из большинства стран