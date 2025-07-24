https://ria.ru/20250724/ssha-2031016028.html

США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп

США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп - РИА Новости, 24.07.2025

США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины на товары из большинства стран. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T01:24:00+03:00

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2025-07-24T01:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины на товары из большинства стран. Как заявил Трамп на мероприятии по теме искусственного интеллекта в Вашингтоне, трансляцию которого вели американские телеканалы, пошлины коснутся товаров из тех стран, которые не успеют заключить торговые сделки с США. Президент привел несколько примеров успешных сделок и страны, с которыми скоро они будут достигнуты. "В основном мы будем применять пошлины к большей части остального мира. Более 200 стран — это много сделок, даже если вам это нравится. Как поступить со страной, о которой я не знаю?" - объяснял под смех собравшихся Трамп, что не успел бы провести все необходимые для освобождения от пошлин переговоры. "Это будет слишком много для всех", - резюмировал Трамп.

https://ria.ru/20250717/poshliny-2029594625.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп